Уволенный Соловьевым пропагандист набросился на Медведева 22.10.2023, 8:51

2,070

Евгений Сатановский

Досталось таже Захаровой и Путину.

После жесткой критики спикера МИД РФ Марии Захаровой Владимир Соловьев уволил со своего канала пропагандиста Евгения Сатановского.

Сатановский не остался в долгу. Он заявил, что не жалеет о своих словах. А также подверг критике Путина и Медведева, передает «24 канал».

Пропагандист отметил, что вскоре придет время «Х». По его словам, «возможность распада будет где-то в 30-е годы». В частности, потому, что Путин не вечен и он стареет.

«Как всегда сильные лидеры берут за себя слабеньких, а Путин очень сильный, с точки зрения удержания власти, хотя у меня отдельная тема того, что я думаю относительно того, как он руководит страной и как он подбирает кадры. Итак, из этих кадров он какое-то маленькое слабенькое г***о на свое место и поставит. Вот Медведев был примером», – подчеркнул Сатановский.

После увольнения с канала «Соловьев Live» Евгений Сатановский прокомментировал свое заявление в сторону пресс-секретаря МИД Марии Захаровой. Он подчеркнул, что не сожалеет о том, что сказал.

«Я никогда ни о чем не жалею. Карма – всегда карма», – сказал он.

Он добавил, что Владимир Соловьев, когда уволил его, принял единственное возможное решение. Сатановского спросили, сильно ли это ударит по его кошельку. На это он ответил, что пенсионер.

Назвал Захарову «сильно выпивающей шмарой»

Сатановского возмутили слова Марии Захаровой. Она, комментируя палестино-израильскую войну, осмелилась выдвигать требования к Израилю. Пресс-секретарь МИД России призвала «предоставить доказательства своей непричастности к ударам по больнице в Газе». По ее словам, случившееся с медицинским учреждением – «преступление и акт разчеловечивания».

Эти слова изрядно разозлили пропагандиста.

«Вот Маша Захарова, которая, в принципе, евреев не особо любит, а Израиль терпеть не может и особенно это не скрывает... Еще одна сильно выпивающая шмара, которая у нас, однако, спикер нашего МИД», – возмущенно заявил Сатановский.

Собственно, этот его спич в эфире канала Соловьева стоил ему работы на российского пропагандиста.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».