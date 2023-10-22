Шуневич испугался медведицы с медвежатами 9 22.10.2023, 9:04

7,330

Игорь Шуневич

Ученые предостерегли бывшего главу МВД.

Бывший глава МВД, а ныне глава Белорусского общества охотников и рыболовов (БООР) Игорь Шуневич заявил, что количество медведей в Беларуси стремительно растет и они якобы начинают нести угрозу для людей. Поэтому он призвал разрешить охоту на животных и уже предложил правительству исключить медведя из Красной книги. Однако ученые с его позицией не согласны, сообщает «Белсат».

«Популяция медведей у нас действительно растет, особенно в Витебской области. Уже и в северной части Минской зверя много. Нередко члены БООР видят самок с двумя, тремя, был случай, с четырьмя медвежатами, что является нонсенсом, ведь обычно медведица приносит одного детеныша», – заявил Игорь Шуневич.

По его словам, медведь идет из России, где охота на него разрешена. «Если бездействовать, можем получить неконтролируемый рост популяции, придется принимать экстренные меры», – добавляет он.

Также Шуневич рассказал, что несколько недель назад на встрече Совета министров предложил исключить медведя из Красной книги. Он считает, что на некоторых территориях животных стало очень много. По его словам, на арендованных БООР территориях количество медведей выросло за 10 лет со 150 до 700.

Однако против разрешения охоты на медведя высказываются ученые.

«Сегодня мы не можем принять решение об отстреле медведя по одной простой причине: как говорят ученые — неизвестно, сколько его у нас. Более того, даже не выведено значение оптимальной численности для нашей территории. Ученые предполагают, что медведя мало, мы говорим, что медведя много, его контактов с людьми стало больше», – говорит руководитель БООР.

По решению премьер-министра создана межведомственная группа, которая будет вырабатывать предложения для правительства, в том числе по медведю, добавляет Игорь Шуневич.

Сам он видит приемлемым вариантом такой: не выводя медведя из Красной книги и не открывая на него охоту, отстреливать несколько особей там, где плотность популяции очень высока.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».