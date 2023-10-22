«Внезапно пришла идея: я знаю арабский язык и знаю акцент жителей Газы» 22.10.2023, 9:11

6,316

Следопыт-бедуин выдал себя за террориста и ликвидировал десятки боевиков ХАМАС.

Издание «Детали» рассказало, как офицер-следопыт в региональной бригаде ЦАХАЛа выдал себя за террориста и уничтожил десятки хамасников.

Уже когда он бежал к штабу на базе Реим, под непрекращающиеся сигналы воздушной тревоги, лейтенант Х., офицер-следопыт в региональной бригаде, понял, что ситуация полностью отличается от любого ракетного обстрела, который он видел раньше. Но он ни на секунду не думал, что этот день закончится тем, что он ликвидирует десятки террористов после принятия почти невообразимого решения.

Сразу после объявления о проникновении террористов из разных мест через израильскую границу он и его товарищи начали действовать: «Мы стали выдвигаться и я понял, что происходит вторжение».

Сначала они начали проверять окружающую территорию и закрывать ворота базы. «В этот момент я на минуту подумал, что здесь больше нечего делать», — признается он. Но вдруг он заметил автомобиль, несущийся на бешеной скорости со стороны Кисуфим к перекрестку Гама: «Я не связывал проникновение террористов с этим инцидентом, не думал, что они доберутся до дороги».

На перекрестке Гама уже не было и тени сомнения: «Внезапно в мою сторону полетели пули, одна ударилась о дорогу, дала рикошет и попала мне в руку». Лейтенант Х. был ранен, но вел перестрелку с террористами. Затем старший офицер-следопыт дивизии сказал ему то, что террористы могут добраться до базы в Реим, и им надо возвращаться на ее защиту.

Лейтенант Х. вместе со своей группой бросился к воротам базы, где столкнулся с отрядом террористов. В ходе перестрелки он дал указание солдатам войти в штаб и запереть двери: «Так больше шансов уцелеть. Я знал, что даже если террористы доберутся до штаба, мы держим подходы под контролем из помещения комдива, и никто из них не сможет туда проникнуть, потому что мы прикрываем двери. Мы не дадим».

Но драматическая цепочка событий только начинается. «Мы знали, что тут были еще террористы, но не видели их. Мы понимали, что в живых останется только одна сторона, и мы должны сделать все, чтобы быть этой стороной. Либо мы, либо они».

«Внезапно, — продолжает Х., — пришла идея — что я выдам себя за террориста. Я знаю арабский язык и знаю акцент жителей Газы». Он, уже несколько раз избежавший смерти в тот день, понимал огромный риск – достаточно одной маленькой ошибки, чтобы оказаться под огнем.

Несмотря на это, он не сомневался, что сделает это: «Я знал, куда иду, и какие могут быть последствия. Но моя работа — защищать мирных жителей и солдат, поэтому, если это то, что мне нужно делать, я так и поступлю».

Перед этим он сделал два телефонных звонка — жене и отцу: «Я сказал им, чтобы они мной гордились, я кое-что делаю для страны. Я снял форменную рубашку, обратился к террористам с их акцентом, и замахал им рукой, чтобы они подошли».

Террористы попались на удочку, вышли из укрытий и двинулись к лейтенанту Х., который тут же открыл огонь вместе с присоединившимися к нему товарищами. Шквальный огонь продолжался до тех пор, пока не прибыло подкрепление, и вместе они нейтрализовали всех террористов. «Это было безумно, было похоже на сцену из боевика, но это было реальностью».

Спустя некоторое время на базу сумели добраться 16 молодых людей с музыкального фестиваля, который проходил недалеко от лагеря и подвергся нападению террористов. «Мы приняли их, дали им кров, еду и воду».

Лейтенант Х. продолжал осматривать местность, когда вдруг заметил машину с тремя ранеными израильтянами, у одного из которых были тяжелые ранения обеих рук: «Я знал, что должен что-то сделать, иначе он не выживет».

Х. начал накладывать жгут, а когда отвернулся, увидел террориста, направившего в него гранатомет РПГ-7. «Он посмотрел на меня, я посмотрел на него так, словно смотрел смерти в глаза», — вспоминает следопыт. Он открыл огонь в сторону пытавшегося скрыться террориста.

Благодаря тому, что, как и все следопыты, знал местность как свои пять пальцев, лейтенант Х. понял, куда бежал террорист: «Он пытался взорвать машину, в которой находились наши раненые, я застрелил его. Я отнес тяжелораненого в более защищенное здание и ждал вместе с ним, пока не приехал врач. Позже я узнал, что благодаря первой помощи в полевых условиях его жизнь была спасена».

Около 22:00, примерно через 15 часов после того как начались боевые действия, Х. был отправлен в больницу. Туда он прибыл с раной в руке и сломанными ребрами — и после того как ликвидировал десятки террористов. День спустя он уже вернулся на базу.

Когда его спросили, откуда взялись силы вернуться, он с изумлением ответил: «Где же мне еще быть?», как будто вопрос не имел смысла. «Именно этому меня научил ЦАХАЛ. Очевидно, что я нахожусь на базе, этого от меня ожидают, и этого я ожидаю от себя. Пока я на ногах, я буду защищать нашу страну».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».