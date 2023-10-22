Дно пробито: на на российском радио рассказывают анекдоты об убитых еврейских детях 22.10.2023, 9:20

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Мерзавцы.

Кремлевская пропаганда продолжает пробивать дно. В этот раз на российском радио начали глумиться над трагическими событиями в Израиле.

В частности, пропагандистка Лиза Лазерсон в прямом эфире рассказывала анекдоты о мертвых еврейских младенцах. Соответствующее видео было опубликовано в соцсетях, пишет obozrevatel.com.

Так, на общем эфире с Алексеем Венедиктовым Лазерсон рассказала анекдот, в котором сравнила мертвых еврейских детей с бетоном. По ее словам, разница между ними лишь в том, что бетон нельзя разгружать вилами.

Пользователей соцсетей шокировали такие слова. Они отметили, что дна для России и ее пропагандистов просто не существует.

Наконец-то, они полностью показывают, кто они! Без стеснения и смущения. Дна у "руzzкого мира" нет. Уже не к Господу обращаюсь, а к НАТО и Израилю: жгите эту нечисть! Выжигайте полностью! pic.twitter.com/ZVHPTGPYFD — Sasha Sotnik (@sasha_sotnik) October 21, 2023

Напомним, в Израиле пообещали «отблагодарить» Россию за то, что она поддерживает террористов ХАМАС. После победы в войне с этой группировкой, Израиль заставит Москву заплатить и поможет Украине победить в войне с РФ.

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