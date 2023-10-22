ВСУ выбили россиян с западной окраины Работино 22.10.2023, 9:27

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Украинские войска пошли вперед на Мелитопольском направлении.

Украинские войска продолжали наступательные действия на Мелитопольском направлении. Военный обозреватель Константин Машовец заявил, что ВСУ выбили россиян с западной окраины Работино.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Геолокационные кадры, опубликованные 21 октября, показывают, что российские войска якобы продвинулись юго-западнее Лимана Первого в направлении Калинового (8 км северо-восточнее Купянска). Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 17 и 20 октября, показывают, что российские войска также недавно продвинулись к северу от Ивановки.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы отразили более 20 российских штурмов возле Синьковки и Ивановки; более пяти штурмов вблизи Надежды; и 10 возле Белогоровки, в районе Серебрянского леса и возле Спорного. Также Генштаб сообщил, что украинские силы помешали российским войскам продвинуться вблизи Невского.

В середине-конце сентября 2023 года российская авиация нанесла мощный удар по мостам через реку Оскол вблизи Купянска. Российское командование, вероятно, намерено воспрепятствовать украинским поставкам через реку, чтобы усилить локализованные российские наступательные операции в этом районе.

Министерство обороны РФ заявило, что части российской Западной группировки войск якобы отразили пять украинских атак вблизи Синьковки и Сергеевки.

Украинский военный обозреватель 21 октября заявил, что ВСУ недавно продвинулись на два километра в направлении Орлянки (22 км восточнее Купянска).

Бои в Донецкой области

Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска совершили неудачные атаки вблизи Васюкивки, Богдановки, Хромового и Клещиевки.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщил, что российские войска сосредотачивают основные усилия в районе Курдюмовки и Зеленополья и пытаются оборудовать рубеж обороны вдоль дороги Т05013 Опросное-Зайцево-Одрадовка-Николаевка.

Генштаб ВСУ отметил, что украинские войска продолжали наступательные действия к югу от Бахмута.

Российские силы совершили ограниченные наземные атаки юго-западнее города Донецка 21 октября, но не достигли никаких заявленных или подтвержденных успехов.

В Генштабе ВСУ заявили, что российские войска совершили двадцать неудачных атак вблизи Красногоровки, Марьинки и Победы (все на юго-западной окраине Донецка), а также вблизи Новомихайловки.

Российский «военкор» утверждал, что войска РФ продолжали атаковать вблизи Марьинки.

Южная ось

Министерство обороны России утверждает, что украинские силы атаковали в направлении Приютного (14 км юго-западнее Великой Новоселки). Российский «военкор» сообщал, что украинские войска контратаковали у высот между Приютным и Старомайрским.

Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска совершили безуспешные обстрелы вблизи Пречистовки, Золотой Нивы, Старомайорского, Ровнополья, Приютного и Полтавки.

Российский «военкор» утверждал, что войска РФ якобы продвигаются к северу от Приютного. Российские источники утверждали, что 20 октября силы РФ совершили штурм вблизи Старомайорского и Новодонецкого.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска продолжали наступательные действия в Мелитопольском направлении.

Машовец заявил, что украинские войска отвергли россиян с западной окраины Работино. Российский «военкор» утверждал, что украинские силы продвинулись к западу от Новофедоровки и находятся в 6 километрах от населенного пункта.

Машовец также отметил, что части российского 247 воздушно-десантного полка отступили на несколько сотен метров в сторону Новофедоровки.

Российский военный блоггер утверждал, что украинские силы проводили механизированные штурмы вдоль линии Работино-Новопрокопка с помощью до 10 танков и боевых бронированных машин.

Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска безуспешно атаковали вблизи Работино.

21 октября Машовец заявил, что российские войска контратаковали к западу от Вербового и продвинулись на 200 метров в соседней лесной зоне. Он добавил, что части российского 108-го полка ВДВ наступали в районе Новопокровки в сторону Малой Токмачки.

Российские «военкоры» утверждали, что бои продолжаются вдоль линии Роботине-Копани. Машовец предположил, что российский 104-й полк ВДВ (76-я дивизия ВДВ) может быть слишком неготов, чтобы помешать продвижению украинцев в сторону Новопрокоповки.

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