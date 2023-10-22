Кому из белорусов положена бесплатная няня?
- 22.10.2023, 9:54
В Минтруда озвучили условия.
Территориальные центры социального обслуживания населения вправе выделять некоторым категориям белорусов бесплатных социальных нянь. В Министерстве труда и социальной защиты Беларуси рассказали, кто именно может рассчитывать на эту услугу и что нужно, чтобы получить ее бесплатно.
Бесплатно воспользоваться услугой социальной няни в Беларуси могут семьи:
воспитывающие двоих и более детей, родившихся одновременно до исполнения детям возраста 3 лет:
для ухода за двойней няню могут выделить максимум на 20 часов в неделю,
для ухода за тройней – максимум на 40 часов в неделю;
воспитывающим ребенка-инвалида (или нескольких детей-инвалидов) в возрасте до 18 лет:
не более чем на 20 часов в неделю;
воспитывающим детей в возрасте до 6 лет, в которых оба родителя (либо родитель в случае с неполной семьей) являются инвалидами I или II группы:
не более чем на 20 часов в неделю.
В Минтруда подчеркнули, что даже если семья относится к одной из упомянутых выше категорий, бесплатно няню им не выделят, если:
ребенок (в том числе, ребенок-инвалид) получает основное или специальное образование в учреждениях образования (это не касается получения образования на дому);
ребенок-инвалид получает основное или специальное образование в учреждениях образования, а дополнительное образование для детей и молодежи — на дому;
семье уже предоставляются социальные услуги в форме полустационарного соцобслуживания или услуга социальной передышки;
уход за ребенком-инвалидом (детьми-инвалидами) осуществляет другое лицо, не являющееся родителем или законным представителем, и получает за это пособие по уходу за ребенком-инвалидом.
Как получить няню бесплатно?
В Минтруда также рассказали, что для того, чтобы бесплатно оформить услугу социальной няни, белорусам необходимо обращаться в территориальный центр соцобслуживания по месту фактического проживания (регистрации). Там следует написать соответствующее заявление и предоставить следующие документы:
документ, удостоверяющий личность;
свидетельство о рождении ребенка (детей);
удостоверение инвалида — для семей, воспитывающих ребенка-инвалида (детей-инвалидов), и семей, в которых родители (родитель) являются инвалидами;
справку о том, что ребенок является обучающимся (с указанием дополнительных сведений о получении образования на дому — для детей-инвалидов, обучающихся в учреждении образования с получением образования на дому).
После этого работники территориального центра в течение 3 рабочих дней должны провести обследование материально-бытового положения семьи, составить акт обследования, после чего с ним должны подписать договор оказания соцуслуг.