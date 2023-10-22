От Николая Статкевича нет вестей уже 254 дня 22.10.2023, 10:08

Жена политика рассказала о новых преступлениях администрации колонии.

Лидера белорусской оппозиции, политзаключенного Николая Статкевича с мая до недавнего времени 9 раз подвергали дисциплинарным взысканиям.

Жена политика, Марина Адамович, на своей странице в «Фейсбуке» сообщила, что ее мужа 5 раз помещали в штрафной изолятор, а также лишали посылок, передач и свиданий.

Марина Адамович разместила на своей странице в «Фейсбуке» фотографию отрывка письма, предположительно, от руководства колонии, в которой находится Николай Статкевич. В документе сообщается, что за период с 10 мая 2023 года в отношении Николая Статкевича за «неисполнение законных требований администрации исправительного учреждения», а также за другие «нарушения» 9 раз применялись меры дисциплинарных взысканий.

Оппозиционного политика 5 раз помещали в штрафной изолятор. Последний раз — 6 октября. Статкевича также лишали свиданий и права на получение очередной посылки или передачи. Один раз он получил взыскание в виде выговора.

Николай Статкевич приговорен к 14 годам лишения свободы в колонии особого режима. За решеткой политик находится уже 3 года и 4 месяца.

На протяжении 254 дней семья не получает от Статкевича никаких известий, включая письма.

Чем известен Николай Статкевич

В 1991 году Статкевич объявил о создании Белорусского объединения военных («Беларускага згуртавання вайскоўцаў»), которое ставило целью «создание белорусской армии, защиту независимости и историко-патриотическое воспитание общества».

В 1999 году Николай был одним из организаторов «Марша свободы», направленного против так называемого «союзного государства» и политики Александра Лукашенко. «Марш Свободы» показал всему миру, что в Беларуси живет народ, который предпочитает европейский демократический путь развития средневековой диктатуре и варварству.

В 2005 году Статкевича приговорили к 3 годам ограничения свободы за организацию мирной демонстрации против фальсификации итогов референдума 2004 года.

В 2010 году Николай был одним из кандидатов в президенты на выборах. Его арестовали после массовой демонстрации протеста против фальсификаций президентских выборов 19 декабря 2010 года. Николай провел почти пять лет за решеткой и вышел на свободу только 22 августа 2015 года. После освобождения Статкевич продолжил борьбу против режима Лукашенко и принимал активнейшее участие во всех акциях протеста.

31 мая 2020 года Николай Статкевич был задержан по дороге на пикет, а в декабре 2021 года приговорен к 14 годам колонии особого режима.

Напомним, что за беспримерное мужество в сопротивлении режиму Статкевич провел в заключении более 10 лет. Политик трижды был признан Amnesty International узником совести. Даже находясь в заключении, Николай Статкевич остается для белорусов символом стойкости духа.

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