Министр обороны Йоав Галлант: «Хезболла» вступила в боевые действия с Израилем 22.10.2023, 10:18

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ЦАХАЛ нанес мощные удары по объектам террористов в Ливане.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что ливанская террористическая группировка «Хезболла» платит «высокую цену» за свои ракетные и артиллерийские атаки в последние дни, пишет The Times of Israel.

«Хезболла решила участвовать в боевых действиях и платит за это высокую цену», — сказал Йоав Галлант на базе 91-й дивизии в лагере Биранит на границе с Ливаном.

«Я предполагаю, что вызовы станут больше [чем сейчас], и надо это учитывать, чтобы быть готовым, как пружина, к любой ситуации», — добавил он.

За последние две недели в результате ответных ударов Израиля на юге Ливана были убиты более 13 членов «Хезболлы», пишет издание.

ЦАХАЛ сообщал об ударах «по двум террористическим ячейкам вблизи ливанской границы» в ответ на атаки на севере Израиля.

Опубликовано видео ударов по объектам «Хезболлы», включая несколько «наблюдательных пунктов» ливанской группировки. Представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари сообщал, что 21 октября по израильскому самолету выпустили ракету в районе границы с Ливаном.

«Истребители ПВО перехватили ракету, и самолет успешно выполнил свою задачу. Он не пострадал. В ответ самолет ЦАХАЛа атаковал военный комплекс, из которого по вертолету была выпущена ракета класса «земля-воздух», — рассказал Хагари.

«Недавно был выявлен отряд террористов, пытавшийся запустить противотанковые ракеты по израильской территории в районе Авивим на ливанской границе. Армия обороны Израиля атаковала отряд до того, как пуск был осуществлен», — проинформировал он 22 октября.

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