Минчане поспорили, чей район круче 2 22.10.2023, 10:22

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Развязка оказалась неожиданной.

В суд направлено уголовное дело в отношении 37-летнего горожанина, которого обвиняют в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, рассказали корреспонденту «Минск-Новости» в прокуратуре Фрунзенского района.

Трое коллег распивали спиртные напитки на скамейке. Опьянев, двое стали спорить, какой район круче — Фрунзенский или Московский. Дело дошло до драки. Один из мужчин нанес оппоненту не менее 30 ударов ногами и руками, после чего пошел домой.

Избитому горожанину стало плохо, свидетель конфликта, третий их коллега, вызвал скорую. Прибывшие медики увезли пострадавшего в больницу. Согласно заключению эксперта, у потерпевшего тяжкие телесные повреждения.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело.

Обвиняемый работает грузчиком в частной компании, судимости не имеет. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 147 УК Республики Беларусь («Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения»), санкция которого — до восьми лет лишения свободы.

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