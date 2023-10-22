Вырвал стакан из рук Захаровой 2 Телеграм-канал «СерпомПо»

22.10.2023, 10:26

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Это, конечно, скандал.

Пропагандист Сатановский нелестно высказался о фигурах в МИДе: пропагандистке Захаровой и замминистра Богданове, за что и был уволен из канала пропагандиста Соловьева.

Это, конечно, скандал.

Сатановский – постоянный участник разного рола пропагандистских шоу. А здесь он так высказался о «лицах МИДа», что, пожалуй, никто из оппозиционеров ничего подобного себе не позволял. Можно сказать «выстрелил в спину». Или, точнее вырвал стакан и бутылку из МИДовских рук.

Соловьев бросился приносить извинения руководству МИДа. За что? Заявления Сатановского были сделаны не в программе Соловьева, не в его канале. Можно подумать, что Соловьев – папаша, а Сатановский – его несовершеннолетний отпрыск, разбивший стекло в соседней вилле на озере Комо.

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