Вырвал стакан из рук Захаровой

Вырвал стакан из рук Захаровой2
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 22.10.2023, 10:26
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Это, конечно, скандал.
Пропагандист Сатановский нелестно высказался о фигурах в МИДе: пропагандистке Захаровой и замминистра Богданове, за что и был уволен из канала пропагандиста Соловьева.
Это, конечно, скандал.
Сатановский – постоянный участник разного рола пропагандистских шоу. А здесь он так высказался о «лицах МИДа», что, пожалуй, никто из оппозиционеров ничего подобного себе не позволял. Можно сказать «выстрелил в спину». Или, точнее вырвал стакан и бутылку из МИДовских рук.
Соловьев бросился приносить извинения руководству МИДа. За что? Заявления Сатановского были сделаны не в программе Соловьева, не в его канале. Можно подумать, что Соловьев – папаша, а Сатановский – его несовершеннолетний отпрыск, разбивший стекло в соседней вилле на озере Комо.
Телеграм-канал «СерпомПо»