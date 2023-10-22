СМИ: В Тегеране в Корпусе стражей исламской революции прогремели взрывы 22.10.2023, 10:29

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Сообщается об атаке повстанцев.

В иранской столице Тегеране поздно вечером 21 октября прогремели мощные взрывы. Впоследствии стало известно, что громкие звуки раздавались из здания Корпуса стражей исламской революции в городе.

Об этом сообщают иранские оппозиционные СМИ. По предварительным данным, взрывы могли устроить повстанческие силы, действующие в столице Ирана, передает «24 канал».

Что известно о взрывах в Иране

Оппозиционные иранские медиа обнародовали видео, где слышно несколько мощных взрывов, прогремевших в Тегеране. После взрывов у автомобилей, припаркованных рядом с местом происшествия, сработали сигнализации.

По предварительным данным, говорится о здании, расположенном на Северо-востоке Тегерана. Там на момент взрыва находились подразделения вооруженных сил Ирана – Корпуса стражей исламской революции.

Пока неизвестно, есть ли пострадавшие среди иранских боевиков или повреждения здания, где раздался взрыв. Кроме того, иранские власти пока не комментировали взрывы в здании Корпуса стражей исламской революции.

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