закрыть
22 октября 2023, воскресенье, 10:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

СМИ: В Тегеране в Корпусе стражей исламской революции прогремели взрывы

  • 22.10.2023, 10:29
  • 2,548
СМИ: В Тегеране в Корпусе стражей исламской революции прогремели взрывы

Сообщается об атаке повстанцев.

В иранской столице Тегеране поздно вечером 21 октября прогремели мощные взрывы. Впоследствии стало известно, что громкие звуки раздавались из здания Корпуса стражей исламской революции в городе.

Об этом сообщают иранские оппозиционные СМИ. По предварительным данным, взрывы могли устроить повстанческие силы, действующие в столице Ирана, передает «24 канал».

Что известно о взрывах в Иране

Оппозиционные иранские медиа обнародовали видео, где слышно несколько мощных взрывов, прогремевших в Тегеране. После взрывов у автомобилей, припаркованных рядом с местом происшествия, сработали сигнализации.

По предварительным данным, говорится о здании, расположенном на Северо-востоке Тегерана. Там на момент взрыва находились подразделения вооруженных сил Ирана – Корпуса стражей исламской революции.

Пока неизвестно, есть ли пострадавшие среди иранских боевиков или повреждения здания, где раздался взрыв. Кроме того, иранские власти пока не комментировали взрывы в здании Корпуса стражей исламской революции.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Это стало возможным благодаря солидарности евреев и белорусов
Это стало возможным благодаря солидарности евреев и белорусов Леонид Невзлин
Бедуины нашего века
Бедуины нашего века Ирина Халип
Чья эскадра на горизонте?
Чья эскадра на горизонте? Владимир Халип
Путин приходит в бешенство от ATACMS
Путин приходит в бешенство от ATACMS Виталий Портников