«Дали задаток 100 долларов — и после этого человека как подменили» 2 22.10.2023, 10:35

2,068

Иллюстрационное фото

Белорусы наняли тамаду на свадьбу, но оказались в нелепой ситуации.

Иногда тамада на свадьбе может «отмочить» такое, что все в шоке будут. Но в данной истории ведущий успел «отмочить» уже до свадьбы, пишет ganc-chas.by.

В группу по защите прав потребителей прислали такую историю:

«Заказали ведущего на проведение свадьбы на 18 ноября. Дали задаток 100 долларов, после этого человека как подменили: неделю ни он, ни его жена не брали трубку. Потом при разговоре нагрубил, на контакт не идет, обсуждать ведение не собирается. Хотим в одностороннем порядке расторгнуть договор, тем более, что мы его не подписывали, есть подпись только исполнителя… Никаких затрат он не понес, так как ничего еще не обсуждалось, возможно ли вернуть деньги?»

И приложили фото договора.

На вопрос ответил юрист Иван Райкевич:

«Если вы эту бумагу не подписали, то имеете полное право требовать возврата денег. Просто напишите ему соответствующее требование и укажите, что вы не согласны с условиями, которые вам предложили, потому хотите вернуть предварительную оплату. Задатком вы ее не признаете, так как договор не подписан, и не соблюдена письменная форма соглашения о задатке, что влечет ничтожность подобной сделки».

Что говорят люди в комментариях

Наталья: «Ощущение сложилось, читая договор, что на невозврат задатка исполнитель и рассчитывает, работать он не собирается, поэтому и подводит заказчиков на расторжение».

Олег: «Явно кто-то заплатил больше за эту дату и ведущий решил слить праздник».

Сергей Олегу: «Исходя из того, что молодожены хотят расторгнуть договор, кто-то предложил подешевле»

Сергей: «Кроме этого экземпляра договора есть еще один с подписью молодоженов (у ведущего). Напрашивается один вопрос: почему молодожены на подписали свой экземпляр договора? На счет того, что «никаких затрат он не понес, так как ничего еще не обсуждалось», ведущий за это время мог отказать другим людям в проведении их торжества. Именно поэтому ведущие берут задаток».

Маргарита: «Вы по своему городу сделайте ему антирекламу… Думаю, тогда совсем останется без заработка. Таких нужно учить… А то за пару часов работы такие расценки… еще и носом крутит, наказывать таких нужно».

Андрей Маргарите: «Сдается мне, что молодожены что-то не договаривают. А насчет антирекламы. Для начала было бы не плохо во всем разобраться. Статью 153 защита чести, достоинства и деловой репутации Гражданского Кодекса Республики Беларусь никто не отменял».

Лера Андрею: «Какой чести? Той, которая людей игнорирует? Или деньги берет и телефон не поднимает. Это честь и достоинство? О деловой репутации даже может не заикаться, ведь сам себе палки в колеса вставляет таким способом. Взял деньги? Работай. Не может/не хочет/передумал/нашелся дороже заказ отдает деньги обратно».

Шенкерман: «Для начала вы должны подтвердить передачу денег, а если просто в лапу всунули — забудьте, не думаю, что он вам давал расписки и чеки, особенно на доллары».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».