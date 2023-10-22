Путин повис на китайской веревке Михаил Пастухов

22.10.2023, 10:45

Визит в Пекин косплеит наезды русских князей в Орду за ярлыком на «великое княжение».

Мой друг, почти год не бывший в России, вернулся полный впечатлений. Упомянув стандартный и нисколько не удивляющий меня набор из «Москва – удобный для жизни европейский город», «цены выросли, но денег стало еще больше», «о войне либо хорошо, либо никак» и еще несколько таких же ставших привычными сентенций, он очень четко ответил на вопрос, что все-таки бросилось ему больше всего в глаза по прибытии, спустя год отсутствия: обилие надписей на китайском языке…

Надписи эти, естественно, начинаются с метро, где они вытесняют дублирование на английском, но они присутствуют уже и на магазинных вывесках, и в ресторанных меню, и еще много где. И это не просто желание утереть нос англосаксам. Духовное следует за материальным. Носители языка естественным образом постепенно заполняют собой образовавшийся после исхода европейцев вакуум. Китайское присутствие все более ощутимо в Москве (о Сибири и Дальнем Востоке судить не берусь – нет информации, но полагаю, что и там китайцы не чужие). По крайней мере, на уровне восприятия. Знакомая жаловалась на трудности со сдачей квартиры в центре: хорошие деньги в основном у китайских квартиросъемщиков, но сдавать им свое жилье пока боязно. Вряд ли на практике все зашло так далеко, но тренд очевиден. Китай проникает в Россию масштабно, неотвратимо и, похоже, необратимо.

Визит Путина в Китай внешне косплеит наезды русских князей в Орду за ярлыком на «великое княжение». Тот, кто помнит о традиционном, ставшем притчей во языцех чванстве русских чиновников (имперских, советских и постсоветских), их пренебрежительно-высокомерном отношении к любым иностранцам, многократно описанном в русской литературе, не может без удивления наблюдать за тем, как Путин заискивающе превозносит и сам Китай, и его Председателя Си. Китайское – значит, отличное. Достаточно бегло пролистать Яндекс.Дзен, чтобы понять, что именно этот слоган является сегодня лейтмотивом пропаганды. Все разговоры о «русском мире» на этом фоне кажутся бутафорскими. На практике невозможно скрыть, что Россия в лице Путина настойчиво предлагает себя Китаю в качестве младшего партнера, а Китай морщится и небрежно отмахивается от этих назойливых предложений, скрывая презрение и холодный расчет мстителя за широкой восточной улыбкой.

Если отвлечься от актуальной политической повестки, даже такой насущной, как война и поднимающий голову внутренний террор, и постараться вычленить то главное, что характеризует переживаемую Россией эпоху, то в сухом остатке будет именно этот стратегический цивилизационный разворот от Европы в сторону Китая – этой современной Орды «русского мира». Ключевая проблема состоит в том, что разворот этот сделан не в интересах России, а в интересах ее правящего клана, который запутался в им же созданном клубке неразрешимых проблем и не видит другого пути обеспечить сохранение власти в своих руках, как отдать себя и страну Китаю. Для них это действительно единственный выход в сложившейся ситуации. А вот для России это, скорее всего, вход. Вход в длительную эпоху угасания той самой русской цивилизации, о которой Путин так много распинался недавно на Валдайском форуме.

Русская цивилизация, если уж говорить о таковой, всегда выживала именно как цивилизация-посредник между Востоком и Западом. Путин своей политикой вышибает из-под ее ног эту возможность, как палач вышибает табуретку из-под ног приговоренного к повешению. Привязанная к Китаю и лишенная уравновешивающих связей с Западом, Россия безвольно повиснет на китайской веревке, теряя шаг за шагом и свой пресловутый суверенитет, о котором так пекутся нынешние ее властители, и свою культурную идентичность, о которой так пекутся ее нынешние духовные отцы.

Михаил Пастухов, t.me

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