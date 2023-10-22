ВСУ ликвидировали под Авдеевкой высокопоставленного российского командира 22.10.2023, 11:13

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Оккупант руководил штурмовым батальоном.

В субботу, 21 октября, под Авдеевкой был уничтожен командир одного из штурмовых батальонов оккупационной армии РФ Михаил Федосеев.

Информация об этом появилась в одном из милитаристских пабликов РФ, передает Диалог.UA.

Известно, что ликвидированный оккупант был в звании подполковника. Он потомственный военный, чей отец - ветеран-афганец.

Украинский военкор Юрий Бутусов считает, что факт ликвидации столь высокопоставленного военного РФ говорит о больших потерях ВС РФ и низком боевом духе солдат.

«При наступлении на Авдеевку 21 октября уничтожен командир российского штурмового батальона. Это говорит о том, что гнать мясо в атаку приходится уже старшим офицерам», - написал журналист.

Отметим, что военные эксперты называют наступление на Авдеевку одним из крупнейших поражений российской армии в нынешней войне.

Пытаясь взять укрепрайон в окружение, ВС РФ за считанные дни потеряли десятки единиц военной техники и тысячи солдат.

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