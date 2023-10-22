Белорус побывал на краю земли, добираясь до него на попутках 1 22.10.2023, 11:24

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Захватывающая история о путешествии туда, где солнце не садится за горизонт.

Осень полностью вступила в свои права. Заставила нас одеться потеплее и все чаще заваривать теплый чай по вечерам. Но есть еще один способ согреться в октябрьский день — достаточно лишь открыть альбом летних приключений.

Кириллу из Гродно — 21 год. В мае он решил отправиться на край земли — на Кольский полуостров — и снял об этом видеоролик.

Меняя все виды транспорта, ловя попутные машины — грузовые и легковые, — молодой человек преодолел дорогу в 5 тысяч километров. О странном попутчике, грозном медведе рядом, о самых необычных рассветах и деревушке, где солнце никогда не садится за горизонт, он рассказал журналистам (av.by https://av.by/news/belorus_doehal_do_kolskogo_poluostrova_avtostopom). А еще у него поинтересовались, как парень готовится к такому автопутешествию и во сколько обошелся полет на край земли. В общем, читайте материал — будет очень интересно.

— Я два года подряд ездил автостопом на учебу и домой. Тогда и понял, что мне нравится такого рода общение с людьми. Ты начинаешь слушать их истории, они слушают твои, а через час вы уже больше и знать друг друга не знаете, — начинает свой рассказ Кирилл. — И меня подкупает это чувство, когда не представляешь, где сегодня окажешься. Как повезет: может, доедешь до нужного маршрута, а может, придется остановиться возле леса. Своего рода игра!

К путешествию Кирилл готовился заранее. Прежде всего купил весь необходимый для долгой дороги инвентарь:

— Нужны крепкий и вместительный рюкзак, палатка, коврик, спальный мешок, фонарик, столовые приборы, газовая горелка. Из еды — каши, которые варятся в пакетиках. Резиновые бахилы, так как не знаешь, что у тебя будет под ногами. Дождевик, беспроводная зарядка и, конечно же, камера, — перечисляет белорус. — Брал только самое важное. Не было такого, чтобы чего-то не хватило или что-то оказалось лишним.

Изначально Кирилл просто планировал доехать до Карелии, а именно — к горе Воттоваара.

— Но потом случайно увидел ролик о том, что есть такая деревушка под названием Териберка. И время моей поездки пришлось на период белого дня там. Это значит, солнце не заходит за горизонт 24 часа в сутки на протяжении двух месяцев. Меня это, конечно, удивило, и мой путь уже строился иначе. Я подумал, что просто обязан это увидеть!

Путешествие проходило по следующему маршруту: Гродно — Минск — Санкт-Петербург — Карелия — Мурманск — Териберка.

До Минска парень добирался на гродненской маршрутке. Там он встретился со своим давним другом, рассказал ему о своем путешествии. Приятель настолько вдохновился идеей, рассказывает Кирилл, что буквально через пару часов ему купили все необходимое. До Питера парни уже ехали вдвоем на автобусе. А до конечной точки запланированного маршрута — на попутных машинах.

— Дороги в России относительно хорошие на нашем пути были. За исключением двух мест: на границе Беларуси с Россией и на отрезке от Мурманска до Териберки. Насколько я знаю, он раньше был на гравийке, а сейчас из-за наплыва туристов его активно начали делать. Но остался незаконченный кусок протяженностью 15—20 км, по которому мы ехали не больше 40 км/ч.

— Машины встречались самые обычные и привычные в наших широтах. Останавливались, конечно, только мужчины. А реагировали абсолютно спокойно, будто они в день по десять таких же путешественников возят, — вспоминает Кирилл. — Но когда мы им говорили, куда едем, то практически никто не знал это место, а кто знал, говорили, что там ничего особенного. Но как же они ошибались! А может, и глаза уже замылились?

— Остановки делали всегда по-разному. Мы провели в дороге десять дней, шесть раз ночевали в хостелах, а четыре — в палатке. Бывало, проходили через болото и густой лес, чтобы выйти на красивую локацию и там остаться на ночь.

— Ночевали и в городке у берега Белого моря, а там, по словам местных жителей, постоянно ходят медведи по улицам. И на горе были, также с видом на море.

Ситуаций на дорогах хватало всяких, говорит Кирилл. Но про одну рассказывает более подробно.

— В Карелии остановилась машина, и мой друг пошел спрашивать, смогут ли нас подвезти до горного парка «Рускеала». После чего вернулся ко мне и настороженно говорит, что мужчина задает очень странные вопросы: откуда мы, сколько нас, кто нас там ждет и так далее. Нас еще смутило, что в авто он был один, но сказал, что ему надо позвонить и уточнить, сможет ли он нас подвезти. В машину мы к нему все же сели.

— Проехав метров 500, он остановился из-за телефонного звонка. Когда выходил из автомобиля, я увидел у него в кармане пистолет, снятый с предохранителя! Мы на панике вылетели из машины, я забрал свой рюкзак, а Саша не смог, так как положил его в багажник (чего точно не стоило делать). Спрашиваем в лоб у попутчика: «Зачем пистолет?» А он нам объяснил, что мы находимся на границе с Финляндией и он по всем правилам должен нас передать пограничникам. Завез нас к ним. Там с нами провели беседу, поинтересовались, кто мы и куда мы едем. После чего мы продолжили свое путешествие.

— Или вот еще одна история. Нам оставалось 20 километров от трассы до города Кеми, и мы решили пройти их пешком. Машин было мало, так как на часах 00:00, но даже те, кто проезжал, нас не брали. И все же минут через 30 нас забрал мужчина, который сказал, что мы очень рискованно идем, так как тут постоянно ходят медведи — даже у них по городу! И буквально минут через пять нам перебегает дорогу один из них. Если бы водитель нас не подвез, кто знает, что было бы…

До Териберки белорусы добрались на седьмой день от начала путешествия.

— Мы просто пребывали в шоке от увиденного! Посмотрев на океан, пошли на скалу и стали провожать закат. Но, посидев полчаса, заметили, что солнце так и не сдвинулось с места, а на часах — 01:00! Оказалось, уже рассвет. Мы потерялись во времени, и это еще больше походило на что-то сказочное.

— Тогда мы нагуляли 20 километров за ночь по всей округе: и в старой, и в более новой ее части были. Я натер такие мозоли, что уже и ступить на ногу не мог.

А однажды залезли на скалу с хорошим видом для фотографии, но почуяли очень сильный запах животного, словно в зоопарке! И под ногами увидели гигантский след, 100% медвежий. После чего поспешили уйти оттуда, — вспоминает Кирилл.

Весь маршрут от Гродно до Териберки составил 2 500 километров.

— Путь назад был просто в сонном режиме. Мы добирались около полутора суток на поезде из Мурманска до Питера и всю дорогу спали. Так как физически этого очень хотелось. Мы прошли 220 км за 10 дней, лазали по холмам с большими рюкзаками — по 14 кг за спиной. Из Питера до Минска мы летели самолетом, поскольку ехать так долго на автобусе уже не особо и хотелось. Это чувствовалось. Но из Минска до Гродно я, конечно же, добрался автостопом! Вышел на гродненскую трассу, и через пять минут уже был в пути!

Всего за десять дней такого необычного путешествия белорусы преодолели расстояние в 5 000 км. Интересуемся: во сколько обошелся им автотрип?

— Расходы составили примерно 1 000 белорусских рублей на человека. Хотя можно было и меньше, если бы реже питались в кафе. Самое затратное — это еда и ночевка в хостеле.

— Какие советы можете дать людям, желающим рискнуть и повторить ваш опыт?

— Самое главное — продумайте обувь, в которой вам будет удобно. Если ездите автостопом, лучше положите свои вещи в салон, даже если они займут большую часть места. Ну всякое бывает! Если в местности, куда вы собрались, есть медведи и другие дикие животные, стоит иметь разного рода отпугивающие гранаты, хлопушки. Их можно приобрести в охотничьем магазине. Офлайн-карты прогрузите заранее. Это действительно не раз выручало: даже прокладывало маршрут через лес, который мы бы сами точно не нашли.

— Я думаю, каждый должен увидеть такое хоть раз в жизни! Это не про белые ночи в Питере, а про солнце, что, не дойдя до горизонта, стремится вверх. Каждый способен позволить себе подобное, ведь мы живем эмоциями и запоминаем только самые яркие события. Поэтому пополняйте свою копилку воспоминаний!

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