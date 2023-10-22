Крысить, хрючить и копытить 2 Телеграм-канал «Мой друг Доллар»

22.10.2023, 11:34

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Кремль снова щеголяет словечками из подворотни.

Вице-премьер путинского правительства Андрей Белоусов – один из самых никчемных российских чиновников.

Он поделился классификацией видов бизнеса, который некий его знакомый, якобы придумал в 90-е годы:

«Есть три вида - это «крысить», «хрючить» и «копытить». Понятно, значит, «крысить» - это налетели, съели, побежали на другую кучу. Значит, «хрючить» - это когда корыто есть, и все припадают к нему долго и отгоняют друг друга. А «копытить» - это вот когда олень из-подо льда добывает кусочек ягеля, долго стучит, выковыривая, и так далее»

Интересно, друзья великого геополитика – Ротенберг, Тимченко, Ковальчук, ставшие миллиардерами в годы правления Путина, по какой категории проходят? Вот бы Белоусов раскрыл тему. Сечин по какой статье проходит?

Постыдился бы Белоусов такие слова говорить. Всё-таки, член правительства. Но, наверное, все они хотят подражать самому главному. Тот тоже время от времени щеголяет словечками из подворотни. И эти туда же.

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