Украинский генерал предсказал новый штурм Киева из Беларуси 7 22.10.2023, 11:39

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Враг стянул резервы.

Новая опасность со стороны российских оккупантов может возникнуть с любого направления, в частности, с северного, заявил глава Киевской городской военной администрации (КГВА) генерал-полковник ВСУ Сергей Попко.

«В частности, мы знаем, что в республике Беларусь проходит очередной этап проверки боевой готовности их вооруженных сил. Кроме того, враг держит в прилегающих к границе областях контингент войск, чтобы помешать нам перебрасывать наши силы на фронт – на юг и восток», - подчеркнул он в интервью ТСН.

Вместе с тем украинский генерал констатировал, что ударных группировок, которые бы несли сейчас угрозу повторного наступления оккупантов с севера, разведка не фиксирует: «Но это не повод расслабляться. Поэтому, соответственно, на определенных направлениях мы усиливаем бдительность наших пограничных нарядов».

По его словам, вокруг Киева создано несколько рубежей обороны протяженностью около тысячи километров, а первый рубеж Киева находится вдали от столицы.

«Построены надежные системы огневого поражения противника; инженерных заграждений всех типов; противовоздушной и противотанковой обороны; всестороннего обеспечения и т.п. Кроме того, мы непрерывно усовершенствуем системы управления группировкой, организацию эффективного взаимодействия с органами исполнительной власти в Киеве. Также выполняются определенные меры по обеспечению общественного порядка и защите гражданского населения. Все это спланировано и производится систематически», - добавил Попко.

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