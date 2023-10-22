Новый календарь с Путиным подогрел слухи о его болезни 22.10.2023, 11:48

4,824

Одна деталь меняет все.

В России презентовали календарь на 2024 год с Владимиром Путиным.

Журналисты обратили внимание на очень интересную деталь. Стив Розенберг – редактор BBC – заявил, что все фото диктатора – сделаны до февраля 2022 года.

What’s interesting about this 2024 Putin calendar is what you won’t find inside. @BBCNews pic.twitter.com/F6ToFuokrT — Steve Rosenberg (@BBCSteveR) October 19, 2023

«Если бы вторжение в Украину действительно сплотило российскую нацию при президенте, если бы оно пользовалось полной поддержкой, можно было бы подумать, что это как-то отразится в этом календаре», – заявил Розенберг.

На фоне этих старых фотографий пользователи сети снова вспомнили данные о болезни Путина.

Глава ГУР МО Кирилл Буданов ранее заявлял, что глава Кремля – неизлечимо больной. Он заявлял, что у Путина рак.

«Еще в 2021 году было заявление, кажется, мое, что Путин очень болен раком. С тех пор прошло два года, и теперь все начинают говорить, что с ним что-то не так. Время покажет, кто был прав», – сказал Буданов.

Кроме того, в ГУР МО отмечалось, что настоящий Путин появлялся на публике в последний раз в июне 2023 года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».