Новый календарь с Путиным подогрел слухи о его болезни
- 22.10.2023, 11:48
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Одна деталь меняет все.
В России презентовали календарь на 2024 год с Владимиром Путиным.
Журналисты обратили внимание на очень интересную деталь. Стив Розенберг – редактор BBC – заявил, что все фото диктатора – сделаны до февраля 2022 года.
What’s interesting about this 2024 Putin calendar is what you won’t find inside. @BBCNews pic.twitter.com/F6ToFuokrT— Steve Rosenberg (@BBCSteveR) October 19, 2023
«Если бы вторжение в Украину действительно сплотило российскую нацию при президенте, если бы оно пользовалось полной поддержкой, можно было бы подумать, что это как-то отразится в этом календаре», – заявил Розенберг.
На фоне этих старых фотографий пользователи сети снова вспомнили данные о болезни Путина.
Глава ГУР МО Кирилл Буданов ранее заявлял, что глава Кремля – неизлечимо больной. Он заявлял, что у Путина рак.
«Еще в 2021 году было заявление, кажется, мое, что Путин очень болен раком. С тех пор прошло два года, и теперь все начинают говорить, что с ним что-то не так. Время покажет, кто был прав», – сказал Буданов.
Кроме того, в ГУР МО отмечалось, что настоящий Путин появлялся на публике в последний раз в июне 2023 года.