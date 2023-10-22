В Бресте водители маршруток устроили драку прямо на дороге 3 22.10.2023, 11:57

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Видеофакт.

В Интернете появилось видео, как двое мужчин прямо на дороге в Бресте дерутся по неизвестной причине. Оказалось, так один водитель маршрутки решил проучить другого за поведение на дороге.

По данным местных тг-каналов, водитель 21-го маршрута в погоне за пассажирами попытался обогнать конкурента с 35-го маршрута на светофоре. Для чего выехал с крайней правой полосы прямо, где был разрешен только правый поворот.

Однако водитель 35-го маршрута не дал тому проскочить.

Уже на остановке оба водителя начали ругаться, водитель 21-го маршрута вышел из машины и начал оскорблять конкурента, а потом накинулся на него с кулаками.

В итоге он попал в ИВС с обвинением в мелком хулиганстве. А за неоправданный маневр на светофоре он и вовсе может лишиться прав, а с ними и работы.

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