Удары ATACMS: ВСУ уничтожили глубокий тыл оккупантов на Запорожье 22.10.2023, 12:12

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Тяжелая техника РФ начала отступать к морскому побережью.

У российских оккупантов на захваченных территориях Запорожской области выдалась «взрывная» неделя. В результате у них больше нет «глубокого тыла».

Об этом рассказал городской голова оккупированного Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона 22 октября.

Он отметил, что неделя началась с ликвидации вражеской базы на аэродроме Бердянска, затем оккупанты получили «по зубам» в оккупированных Токмаке, дважды – в Мелитополе и вновь-таки в Бердянске.

«В каждом городе «глубокого тыла» было на этой неделе сверхгромко – и в Мелитополе, и в Бердянске, и в Геническе», – сказал он.

Федоров добавил, что Бердянск принес наибольшие потери врагу, поскольку там на аэродроме было уничтожено большое количество вертолетов оккупантов, которые как раз и были одной из наибольших угроз для наших военных на Запорожской линии фронта.

«Вчера также взрывалось на территории временно оккупированного Бердянска и именно на территории аэродрома, поэтому там продолжается ликвидация врага. Но самое главное это то, что враг уже четко понимает, что нет у него глубокого тыла на временно оккупированной территории Запорожской области», – рассказал мэр Мелитополя.

Федоров добавил, что оккупанты ни одной ночи не спали спокойно благодаря точной работе ВСУ и Сил спецопераций, ракетам ATACMS и мелитопольским партизанам, и пообещал, что «продолжение следует».

Теперь, по его словам, оккупанты перемещают живую силу и тяжелую технику и рассредоточивают их.

Еще больше личного состава они начали размещать на Азовском побережье, на территории Геническа, Кирилловки и Приазовского, где захватчики обустроили самые крупные тренировочные базы. Одна из них расположена на территории между Бердянском и Мариуполем.

Кроме того, на этой неделе враг начал строить очередную линию обороны, рассказал Федоров.

«В порты Мариуполя и Бердянска враг начал привозить кораблями бетонные сооружения, очередные партии «зубов дракона», чтобы построить очередные оборонительные сооружения», – сказал он.

Такие линии оккупанты готовят между Бердянском и Маруполем, а также в направлении Полог и Токмака.

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