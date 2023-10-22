Проработала два дня: в Минске закрыли выставку о лесе 22.10.2023, 12:29

В чем причина?

В Минске закрыли выставку художника Vova Televerdok «Лес». Она проработала 2 дня, сообщает телеграм-канал Chrysalis Mag.

Открытие состоялось 20 октября в минском пространстве VERSHY на Октябрьской, 19. Согласно анонсу, его можно было посетить до 30 октября. Однако уже вчера, 21.10, мероприятие отменили.

«Друзья, кто хотел увидеть «Лес», нужно поторопиться, так как работы сегодня снимут…», — написал художник в своем Instagram. Причины такого решения неизвестны.

«Лес — это образ Беларуси, тихой, спокойной и красивой. Человек чувствует себя в таком Лесу защищенным. Лес — своеобразный способ внутреннего убежища, бегства от реальности», — так описывался проект перед его открытием.

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