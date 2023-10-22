Ученые нашли реку с самым необычным цветом воды в мире 22.10.2023, 12:42

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Вы не увидите свою руку, если погрузите ее туда.

Ученые из Швейцарской высшей технической школы, Координационного центра по окружающей среде (Республика Конго) и Университета штата Флорида (США) исследовали воду реки Руки — левого притока Конго. И пришли к выводу, что она может считаться одной из самых (или даже самой) черной на планете. Свои выводы они представили в журнале Limnology and Oceanography.

Причина того, почему в реке Руки такая черная вода, заключается в том, что она содержит большое количество растворенных органических веществ и в ней практически нет осадка из-за низкого уклона. Эти вещества богаты углеродом, попадающим в реку с органическими остатками из джунглей, по которым она течет. Кроме того, река затопляет лес в сезон дождей, возвращаясь к своим исходным очертаниям довольно медленно. За это время Руки успевает «напитаться» органическими остатками растительности.

Кроме того, вдоль реки расположены большие торфяные болота, содержащие гигантское количество неразложившейся органики, что делает их отличными поглотителями углерода. При этом реку Руки, по словам ученых, никто толком не изучал. Начиная с 1930-х годов фиксируют лишь сезонные колебания ее уровня, а вот о химическом составе никаких данных нет.

Исследователи решили исправить эту ошибку и измерили различные показатели состава воды в реке. Анализ проб подтвердил визуальные наблюдения: Руки можно назвать рекой, которая чрезвычайна богата углеродом. В ее водах содержится в четыре раза больше его органических соединений, чем в самой реке Конго, и в полтора раза больше, чем в Риу-Негру в бассейне Амазонки.

На сегодня в реке сокрыто огромное количество углекислого газа. Но течение Руки очень спокойное, поэтому в воздух он пока поступает медленно. Тем не менее ученые опасаются, что эти запасы могут «вырваться на свободу». Это и понятно, ведь торфяные болота в бассейне Конго содержат около 29 миллиардов тонн углерода, который при взаимодействии с кислородом может превратиться в углекислый газ.

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