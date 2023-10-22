Поступок чеченского бойца UFC после победы привел россиян в бешенство
- 22.10.2023, 12:49
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Выступление Чимаева вызвало скандал среди «Z-патриотов».
Боец UFC Хамзат Чимаев из Чечни вызвал возмущение российских Z-патриотов своим поступком после того, как одержал победу в поединке турнира UFC 294.
Чимаев заявил, что «его страна - это Чечня», и поблагодарил всех оттуда.
Он также обратился к главе Чечни Кадырову с просьбой разрешить отправиться воевать на Ближний Восток на стороне Палестины.
Свою речь он произнес на чеченском языке, пишет dialog.ua.
Выступление Чимаева вызвало скандал: Z-патриоты недовольны отсутствием российского флага и подчеркнутой лояльностью к Чечне, а не к России.
Он вышел на бой под песню ичкерийского певца Муцураева, который в двух чеченских войнах воевал на стороне повстанцев против российской армии.
Об этом в своем Telegram-канале пишет российский Z-военкор Юрий Котенок. Кроме того, Чимаев попросил Кадырова отпустить его не в Украину воевать против ВСУ, а на Ближний Восток.
Котенок напоминает, что демонстративно дагестанский патриотизм ранее демонстрировал другой боец с Кавказа Хабиб Нурмагомедов.