Поступок чеченского бойца UFC после победы привел россиян в бешенство 22.10.2023, 12:49

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Выступление Чимаева вызвало скандал среди «Z-патриотов».

Боец UFC Хамзат Чимаев из Чечни вызвал возмущение российских Z-патриотов своим поступком после того, как одержал победу в поединке турнира UFC 294.

Чимаев заявил, что «его страна - это Чечня», и поблагодарил всех оттуда.

Он также обратился к главе Чечни Кадырову с просьбой разрешить отправиться воевать на Ближний Восток на стороне Палестины.

Свою речь он произнес на чеченском языке, пишет dialog.ua.

Выступление Чимаева вызвало скандал: Z-патриоты недовольны отсутствием российского флага и подчеркнутой лояльностью к Чечне, а не к России.

Он вышел на бой под песню ичкерийского певца Муцураева, который в двух чеченских войнах воевал на стороне повстанцев против российской армии.

Об этом в своем Telegram-канале пишет российский Z-военкор Юрий Котенок. Кроме того, Чимаев попросил Кадырова отпустить его не в Украину воевать против ВСУ, а на Ближний Восток.

Котенок напоминает, что демонстративно дагестанский патриотизм ранее демонстрировал другой боец с Кавказа Хабиб Нурмагомедов.

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