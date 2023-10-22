В минском Уручье продают необычную квартиру из «жирных лет» 5 22.10.2023, 12:58

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«Дом на крыше» удивил белорусов.

Этот двухуровневый пентхаус располагается в многоэтажке в микрорайоне Уручье в Минске. В необычной квартире поражает все: и площадь в более чем 350 квадратных метров, и камин, и сауна, и шикарная лестница. Ну, а главная особенность жилья - терраса на крыше, с которой открываются виды на окрестности. На квартиру обратил внимание канал «Будни риэлтора. Минск», пишет realt.by.

Интересная квартира расположена в пятнадцатиэтажном доме на улице Городецкой, 36/1. Это — обжитая часть микрорайона Уручье. Рядом с домом полно детских садов и школ, есть магазин «ГИППО», а до ближайшей станции метро — 7 минут пешком.

Находится жилье в каркасно-блочном доме 2005 года постройки. Многоэтажка, которую венчают две небольшие башенки, в свое время считалась элитной.

Ну, а теперь перейдем к самой квартире. Площадь жилья, которое занимает последние этажи, составляет целых 355 квадратных метров.

На первом уровне пентхауса расположилась огромная гостиная с кухней, жилая комната, кладовая, постирочная и санузел.

Также тут есть собственная сауна.

С первого этажа квартиры можно выйти на огромную террасу, с которой открывается вид на город. Заметно, что хозяева использовали это пространство как зону отдыха. По всему периметру открытый этаж имеет интересное арочное ограждение.

На второй этаж квартиры ведет шикарная лестница.

На втором уровне можно найти три жилые просторные комнаты площадью 25, 26 и 31 квадрат. Также на втором уровне есть свой санузел и балкон.

Ремонт в квартире выполнен по авторскому дизайн-проекту. Здесь присутствует эксклюзивная мебель, качественная бытовая техника и сантехника европейского производства.

Пентхаус полностью готов к проживанию — двухуровневая квартира продается со всем содержимым.

Рядом с домом находится отличное место для отдыха − зеленая зона парка Уручье с рекой и экологической тропой.

Стоимость квартиры − 495 тысяч долларов (1393 доллара — за метр).

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