Ксения Собчак и Моргенштерн случайно стали спонсорами ХАМАС 22.10.2023, 13:14

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Стали известны подробности резонансной истории.

Российская журналистка Ксения Собчак и рэпер Моргенштерн планируют провести интервью-шоу в ОАЭ. Для записи программы россияне арендовали площадку в люксовом отеле Raffles в Дубае.

Выяснилось, что часть директоров комплекса поддерживает, в том числе финансово, палестинских боевиков ХАМАС, атаковавших Израиль, пишет obozrevatel.com.

Raffles принадлежит французской транснациональной компании Accor – шестой по величине гостиничной группе в мире. В состав директоров фирмы входят сотрудники Qatar Investment Authority, которые в вооруженном конфликте Палестины и Израиля поддерживают первых, всячески им помогая. Этот нюанс заметили российские СМИ.

Запись интервью под названием «Свидание года», которое пройдет при зрителях, запланировано на 26 октября. За возможность посмотреть на общение Собчак и Моргенштерна нужно заплатить от 25 до 100 тысяч рублей.

Деньги за аренду площадки, очевидно, были направлены в «казну» Accor. В состав директоров компании входят сотрудники Qatar Investment Authority, находящейся под полным контролем властей Катара. Они, как пишет источник, обвиняют Израиль в эскалации близ сектора Газа и спонсируют террористов ХАМАС. Более того, представители QIA ранее спонсировали и другие известные террористические организации.

Таким образом, получается, что Собчак и Моргенштерн, пускай и не осознанно, но заплатили деньги тем, кто впоследствии направит их на помощь ХАМАС.

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