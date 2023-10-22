«Лукашенко довел ситуацию в Беларуси до предела» 3 22.10.2023, 13:30

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Ситуация для диктатора патовая.

Лукашенко довел ситуацию в Беларуси до предела и любые его «ходы» будут только ухудшать положение диктатора. Особенно важным является тот момент, что незаконный правитель фактически втянул Беларусь в войну РФ против Украины

Об этом «Филину» заявила политический обозреватель Татьяна Ошуркевич.

«Все изменилось в 2020 году, когда стало понятно: во-первых, Лукашенко перешел все красные линии и границы, и во-вторых, за него вступается Путин. Учитывая тот уровень протестов, который мы видели в 2020-м, было бы странно ожидать, что западные страны в принципе смогут закрыть на это глаза, простить и придерживаться прежнего формата отношений с властями Беларуси», — заявила эксперт.

В первую очередь это касается таких стран, как Польша и Литва, они находятся ближе всего к Беларуси и очень негативно оценили происходившие в нашей стране события.

Градус напряжения еще больше повысился в феврале 2022-го: Лукашенко выступил как соагрессор в войне.

«Кажется очевидным, что это уже некая последняя стадия. И то, что были введены санкционные ограничения, показывает, что ситуация в Беларуси критическая: Беларусь стала соучастницей войны», — считает эксперт, добавляя, что Запад будет наращивать санкционное давление на режим Лукашенко.

По сути, для Лукашенко ситуация патовая, констатирует аналитик.

Лукашенко слишком многим обязан хозяину Кремля, поэтому сегодня вторит каждому его слову. Диктатор довел не только внутриполитическую ситуацию в Беларуси до предела — он втянул Беларусь и в соучастие в войне.

«И это его большая проблема», — отмечает эксперт.

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