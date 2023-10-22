По рецептам советских маршалов и генералов 1 Виталий Портников

22.10.2023, 13:45

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Виталий Портников

Россиян массово утилизируют под Авдеевкой.

Согласно статистике Генерального штаба ВСУ, российские потери во время штурма Авдеевки значительно выросли – в технике на 40%, а когда речь идет о живой силе врага – вдвое.

Однако это не мешает россиянам пытаться организовать новые наступления рядом с Авдеевкой. Причем уже можно заметить, что эти наступления происходят по классической тактике советских «маршалов победы» во время Второй мировой войны. То есть российских мобилизованных гонят на украинские позиции волнами. Когда уничтожается очередная волна украинскими военнослужащими, которые защищают свои позиции от наступления россиян, российские генералы просто готовят новую волну, даже не пересматривая намерений и позиций.

Таким образом, на сегодняшний день можно констатировать, что российское наступление близ Авдеевки потерпело поражение, однако это не останавливает российское военное командование в его намерениях продолжать наступательные действия в этом районе. Даже если никаких реальных результатов не будет и рядом с Авдеевкой придется положить большое количество российских военнослужащих и сжечь российскую технику под огнем защитников Украины.

Почему такая настойчивость со стороны российского военного командования? Очевидно, потому что сейчас руководство так называемой специальной военной операции не устраивают сроки. Ведь Владимир Путин, по многим источникам информации, отдал своим генералам приказ уже к Новому году установить полный контроль над всей территорией Донецкой и Луганской областей Украины. С точки зрения российского вождя, установление такого контроля позволило бы ему в будущем думать о примирении в войне с Украиной для того, чтобы накопить новые силы для наступления на территорию ненавистного ему государства и оккупации новых украинских регионов.

Планы Путина по созданию так называемой «Новороссии» на восточных и южных территориях Украины и марионеточного правительства в украинской столице, которое согласится на вступление Украины в так называемое союзное государство России и Беларуси, не отменены. Российский президент просто готов отложить эти планы на момент, когда его армия сможет в конце концов оккупировать значительную часть территории Украины и захватить Киев для установления там марионеточного режима.

Для чего Владимиру Путину нужен не только перманентный ракетный обстрел территорий Украины и борьба с украинскими Вооруженными Силами ради ликвидации мобилизационного потенциала. Для этого Путину нужно время, чтобы накопить значительную часть техники, а также мобилизовать достаточное количество российских военных для окончательного решения об уничтожении украинской государственности и изгнании украинцев с земель их обитания. Однако для того чтобы эти человеконенавистнические планы начали претворяться в жизнь, Путину нужно перемирие на его собственных условиях. То есть решение вопроса о прекращении боевых действий с одновременным исключением возможности вступления Украины в НАТО и предоставления Украине таких гарантий со стороны США и других стран Запада, которые сделали бы невозможным в будущем наступление России на украинские территории.

Путин искренне уверен, что ему удастся договориться с Западом на условиях, которые, прежде всего, будут отвечать интересам России и не отвечать интересам Украины. Именно для этого он прилагает усилия по глобализации конфликта и, возможно, уже в ближайшее время мы увидим новые кровопролитные войны в новых регионах мира. Однако в любом случае даже для того, чтобы начать переговоры о перемирии с Украиной, российскому руководителю нужно продемонстрировать, что так называемые цели специальной военной операции достигнуты и российские войска могут остановиться в своих силовых действиях на украинской территории.

А для этого, по крайней мере, нужно самое малое для Путина – полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей. Следует напомнить, что в феврале прошлого года российский президент признал так называемые Донецкую и Луганскую народные республики, придуманные после оккупации части территории Донбасса в 2014 году, в так называемой их территориальной полноте, то есть в границах Донецкой и Луганской областей Украины.

И теперь, через 20 месяцев этой кровопролитной войны между Россией и Украиной, российским войскам не удается достичь даже этой формальной цели, которой Владимир Путин оправдывал начало войны с Украиной. А времени у российского президента на самом деле не так уж много, ведь становится меньше и российских ресурсов. Не так-то просто проводить перманентную мобилизацию граждан Российской Федерации для войны с Украиной.

Я уже не говорю, что и российский военно-промышленный комплекс работает не так оперативно, как хотелось бы Путину и его соратникам. Украина, к тому же, получает новое западное оружие, а ракеты ATACMS могут значительно уменьшить возможности российских вооруженных сил в борьбе на украинской земле.

Именно поэтому Путин действует так, как всегда действовали советские генсеки, – пытается поставить своим генералам задачу, которую они должны выполнить, скажем, к праздникам. Если не до 7 ноября, то до 1 января. Конечно, российские генералы, как это всегда бывает с генералами в авторитарных государствах, не задумываются о реальных военных последствиях своих действий. Они просто тупо выполняют политическую задачу своего некомпетентного руководства. И это в любых условиях, в любом государстве есть путь для поражения и значительной потери техники и живой силы. Что мы и видим в районе Авдеевки, ставшей символом готовности российского военного командования действовать в этой войне по наихудшим рецептам советских маршалов и генералов.

Виталий Портников, youtube.com

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