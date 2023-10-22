Момент удара российской ракеты по терминалу «Новой почты» показали на видео 22.10.2023, 14:11

На месте теракта поднялся огромным столб огня.

В сети опубликовали видео с моментом ракетного удара по терминалу «Новой почты» в Харьковской области. В результате теракта на месте происшествия поднялся огромным столб огня.

В момент обстрела в терминале находились работники «Новой почты». Об этом свидетельствуют кадры с камер видеонаблюдения, пишет obozrevatel.com.

Российские ракеты ударили неспосредственно в здание логистического терминала. В момент взрыва на месте происшествия образовался столб огня. Также существенные повреждения получили транспортные средства.

Стоит отметить, что камеры видеонаблюдения зафиксировали, что в момент совершения россиянами теракта в терминале находились сотрудники «Новой почты». В результате военного преступления шестеро людей погибли, еще 16 получили ранения разной степени тяжести.

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