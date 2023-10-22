«Перед войной Путин тайно продал Си территории Сибири размером с Украину» 22.10.2023, 14:18

Документ о долгосрочной аренде вызвал брожение среди российских силовиков.

В феврале 2022 года незадолго до российского вторжения в Украину диктатор Владимир Путин якобы подписал секретное соглашение с Китаем.

Касалось оно передачи российских территорий восточному соседу. Такую информацию озвучил российский политический аналитик Валерий Соловей в YouTube, ссылаясь на «влиятельные информированные источники».

«Были даны очень неприятные для РФ обещания (Китаю - ред.). Путин в феврале 22-го года незадолго до военных действий подписал с Китаем соглашение, которое наносит колоссальный вред российским национальным интересам, колоссальный. Речь идет о многолетней аренде (по-моему, на 49 лет) ряда российских территорий с их природными ресурсами: территории Сибири на Дальнем Востоке, в частности в Якутии. Общая площадь этих территорий сопоставима с площадью Украины», - рассказал Соловей.

Он уверяет, что соглашение начнет действовать только в 2025 году. Документ якобы на несколько часов засветился на сайте одного из российских госведомств, но его очень быстро зачистили.

«Мне давали понять, что речь идет о экстерриториальности китайских администраций, то есть российским законам они подчиняться там не будут», - уточнил российский аналитик.

Он также усомнился, что по истечению сроков аренды Россия сможет вернуть себе назад переданные территории. Примечательно, что, по данным Соловья, в обмен на территории Путин не получил ничего.

«Ничего, кроме обещания тогдашнего Китая подставить плечо, когда Россия будет бороться против НАТО и «американского империализма», - рассказал он.

По данным аналитика, в высших эшелонах власти были чрезвычайно недовольны данным соглашением Кремля и Пекина.

«Этот договор встретил, мягко говоря, недоброжелательное отношение, в том числе среди силовиков. Они считают, что Путин предал национальные интересы. В их кругах так и говорят, что он изменник и предал национальные интересы», - констатировал Соловей.

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