В Минске «зарделся» знаменитый дом с плющом 7 22.10.2023, 14:24

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Здание стало местом паломничества для любителей ярких осенних красок.

Эта многоэтажка в Минске находится не на виду: стандартная панельная высотка спряталась в глубине улицы Макаенка, надежно «прикрывшись» от большого мира новостройками. Девять этажей, несколько подъездов, окна, стены… Здание под номером 13а никогда бы не привлекло ни одного взгляда, если бы не шикарные «одежды», покрывающие его фасад, пишет onliner.by.

Уже несколько десятилетий на лицевой стороне дома растет (бушует!) виноградник. И именно ради него минчане сворачивают с проспекта Независимости или выбираются из дебрей парка Челюскинцев. Такое надо сфотографировать.

Признаемся, что зимой вид серо-коричневой лозы, оплетающей дом, способен вызвать грусть, а то и мистические рассуждения (мол, неведомое чудище захватило высотку и цепко держит ее в своих лапах). Но уже к весне все меняется: бодрая свежая зелень задает тон всему жилому кварталу.

Однако самый сок разливается осенью, когда листья виноградника начинают постепенно багроветь: тут тебе и красота, и драма, и впечатляющие фото (особенно если наложить какой-нибудь фильтр).

В этом году виноградник заставил нас понервничать: из-за теплой погоды листья все никак не хотели менять цвет. Если в 2022-м все случилось еще в начале октября, то в 2023-м зелень сдалась лишь во второй декаде. Да и то пока вполне себе в силе и не дает раскрыться бордовому. Так что для самых сочных кадров надо выждать, пожалуй, еще недельку-полторы. И можно будет устраивать романтические экскурсии.

Примечательно, что это природное чудо не требует никакого ухода: жильцы не льют под корень тонны удобрений и не вызывают биологов для обследования. Все делает сама природа. Людям остается разве что подрезать лозу, которая слишком назойливо лезет в окна, закрывая солнечный свет.

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