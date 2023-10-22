Российские пропагандисты цинично «пошутили» о еврейских детях — и поплатились 22.10.2023, 14:32

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Скандал на радио с участием Венедиктова получил продолжение.

Российские пропагандисты опозорились очередной антисемитской «шуткой». Вскоре история разлетелась в сети и собрала кучу негативных комментариев, так что путинским телевизионщикам пришлось закрывать «эфир» для широкого круга собственной аудитории и извиняться.

В эфире передачи «Живой гвоздь» телеведущая Лиза Лазерсон рассказала «анекдот», сравнив убитых ХАМАСом израильских малышей с «вагоном с бетоном».

«Что общего между вагоном с бетоном и вагоном с маленькими еврейскими малышами?» - поинтересовалась Лазарсон.

Однако другой пропагандист Алексей Венедиктов, имеющий еврейское происхождение, не стал упрекать телеведущую из-за «шутки».

История вышла за рамки обсуждений в комментариях под эфиром, и вскоре уже всем пропагандистам пришлось записывать видео с извинениями, пишет glavred.info.

Лазерсон добавила, что, мол, просто пересказала «старую советскую антисемитскую шутку» как якобы «стеб над антисемитизмом».

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