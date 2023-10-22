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«Чем так не угодила Леди Гага?»

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  • 22.10.2023, 14:51
  • 5,278
«Чем так не угодила Леди Гага?»
Фото: Reuters

Лукашисты придумали новый музыкальный «стоп-лист» для школьных мероприятий.

Читатель «Беларуси головного мозга» рассказал, что в родительском чате его школы появился список исполнителей, которых теперь нельзя включать при организации новогодних дискотек и выпускных вечеров. Уточняется, что плейлист мероприятия нужно согласовать заранее.

«Мы слегка офигели. Ну с Navi Band, Сердючкой, Little Big или Ляписами все понятно. Но неужели кто-то включает на выпускных Анну Нетребко или Искуи Абалян? Или чем так не угодила Леди Гага?», — написал читатель.

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