Вернувшийся из Украины военный РФ напал на пилотов самолета Москва - Владивосток 12 22.10.2023, 14:56

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Оккупант в полете выбил дверь к кабину пилотов, называя всех «украинцами».

Российский оккупант, участвовавший в войне против Украины, устроил дебош на борту самолета.

У ветерана российской «спецоперации» случился срыв на борту самолета, летевшего из Москвы во Владивосток.

Полет пришлось экстренно прервать из-за дебошира. О происшествии рассказали российские СМИ, передает Диалог.UA.

Инцидент случился в эконом-классе самолета. Очевидцы уверяют, что военный РФ после взлета начал говорить сам с собой, а спустя полтора часа ему вообще «сорвало крышу».

Как сообщается, мужчина выбил ногой дверь кабины пилотов. При этом он обзывал всех вокруг «украинцами» и обещал со всеми расправиться.

Другим пассажирам удалось скрутить дебошира, его связали. Самолет экстренно посадили в Красноярске, где передали военного правоохранителям.

Известно, что оккупант родом из города Уссурийска, который находится примерно в 6 тысячах км от границ Украины.

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