Еще сильнее трещат чубы и лбы 1 Александр Невзоров

22.10.2023, 15:01

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Александр Невзоров

Тяжелое состояние психики Путина - не секрет и в самом Кремле.

Еще крепче сцепились русские пропагандисты, еще сильнее трещат чубы и лбы.

Первый ход сделал Сатановский, изнутри вспоров брюхо кремлевской пропаганды.

Он честно поведал о хроническом алкоголизме «генеральных проповедников» путинского режима.

Это не было секретом.

Более того, Машу Захарову можно понять: несчастная тетка, вынужденная ежедневно нести абсурдную и преступную ахинею, обречена жить под алкогольным наркозом.

Обозначив Машеньку, как «спившуюся шмару», Сатановский не успокоился и продолжил внутреннюю «резню», честно назвав Димона Медведева «мелким слабеньким д…мом».

«Мелкое слабенькое д…мо» притихло и надулось. Оно вынашивает план мести и «ужасный ответ». (В том числе и «силовой»).

Самая вероятная причина «бунта Сатановского» - дикий кремлевский антисемитизм и людоедская радость «ключевых фигур» режима от событий 7 октября.

Рискнет ли Сатановский пойти дальше и сказать известную ему правду о сумасшествии диктатора?

Тяжелое состояние психики Путина - не секрет и в самом Кремле. О болезни «гаранта» в курсе все царедворцы. Но пока этот «сор из избы» публично вынести никто не решился.

Александр Невзоров t.me

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