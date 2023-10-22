Еще сильнее трещат чубы и лбы1
- Александр Невзоров
- 22.10.2023, 15:01
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Тяжелое состояние психики Путина - не секрет и в самом Кремле.
Еще крепче сцепились русские пропагандисты, еще сильнее трещат чубы и лбы.
Первый ход сделал Сатановский, изнутри вспоров брюхо кремлевской пропаганды.
Он честно поведал о хроническом алкоголизме «генеральных проповедников» путинского режима.
Это не было секретом.
Более того, Машу Захарову можно понять: несчастная тетка, вынужденная ежедневно нести абсурдную и преступную ахинею, обречена жить под алкогольным наркозом.
Обозначив Машеньку, как «спившуюся шмару», Сатановский не успокоился и продолжил внутреннюю «резню», честно назвав Димона Медведева «мелким слабеньким д…мом».
«Мелкое слабенькое д…мо» притихло и надулось. Оно вынашивает план мести и «ужасный ответ». (В том числе и «силовой»).
Самая вероятная причина «бунта Сатановского» - дикий кремлевский антисемитизм и людоедская радость «ключевых фигур» режима от событий 7 октября.
Рискнет ли Сатановский пойти дальше и сказать известную ему правду о сумасшествии диктатора?
Тяжелое состояние психики Путина - не секрет и в самом Кремле. О болезни «гаранта» в курсе все царедворцы. Но пока этот «сор из избы» публично вынести никто не решился.
Александр Невзоров t.me