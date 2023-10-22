«У меня периодически спрашивают: где денег взять столько?» 22.10.2023, 15:08

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Как минчанин один воспитывает 12 детей.

Легко ли одному воспитывать 12 детей? Агентство «Минск-Новости» побывало в гостях у Ивана Пуховича. Живет он со своими ребятами в Сухарево — в просторной квартире на первом этаже панельной высотки.

«Ситуацию усугубил коронавирус, началось осложнение, дошло до онкологии»

Когда-то выпускник Молодечненского музыкального колледжа познакомился с симпатичной минчанкой Олей. Стали встречаться, поженились, родились дети. Казалось бы, вот оно — счастье…

Но чуть более года назад тяжелая болезнь разделила жизнь большой семьи на до и после. Многодетной мамы не стало. Покатились нелегкие будни, переосмысление, смирение, а с ними — вера в завтра.

— Когда Оля умерла, у меня многие спрашивали: мол, как ты справишься один? А куда деваться… Дети понимают, что случилось непоправимое, но надо жить дальше. Детская психика такова, что их травмирует реакция взрослых на трагедию. Поэтому я старался переживать уход жены внутри себя. Ребятам объяснил, что в этом мире никто из нас не вечен и у каждого своя длина пути. Оля ушла к Богу, и мы уйдем, обретя вечную жизнь… После последних родов у супруги начались проблемы с кишечником. Ситуацию усугубил коронавирус, началось осложнение, дошло до онкологии. Оле резко стало хуже. Буквально за три дня ее не стало, и операция не помогла, — вздыхает Иван и замолкает.

«Когда родились двойняшки, в доме был хаос. Мы с Олей тогда дочерей поделили — она качает одну, а я вторую»

Родом он из Мядельского района. После колледжа стал музыкантом. Спустя 20 лет страсть к музыке не угасла. Теперь Иван поет вместе с ребятами, играет на гитаре.

- Если бы в молодости кто-то сказал, что у меня будет даже не 12, а пятеро, я, не поверил бы, — улыбается отец.

Он заваривает чай и угощает меня булочками с корицей, которые накануне испекла дочка Аня.

— Я сам вырос в семье с двумя детьми и планировал иметь одного-двух. Помню, у знакомого священника их было девять. Меня это удивляло. Теперь понимаю: дети — это награда за любовь к Богу и за любовь мужчины и женщины. Наши все желанные. Понятно, что растить их непросто — и бессонные ночи, и хлопоты. Но это все временно. Когда родились двойняшки, в доме был хаос. Мы с Олей тогда дочерей поделили — она качает одну, а я вторую. Вроде уложили. Вдруг крик. Оля мне: это твоя кричит, я ей: нет, твоя, — смеется Иван. — Мало спал и на работу вставал рано.

«Когда я открывал дверь в квартиру, за ней же оставлял и работу. С этой минуты я дома и я — отец»

У Ивана 10 дочерей и двое сыновей. Старших — Марию, Елену, двойняшек Веру и Надежду, Аню — с юмором называет «18+». Остальные — Елизавета, Андрей, Маргарита, Давид, Ирина, София и Любовь — школьники. Недавно Маша вышла замуж и уехала в Россию. Близнецы и Лена уже работают, Аня учится в колледже на кондитера. Лиза в следующем году оканчивает школу. На подходе к выпуску и Андрей. У старшеклассников, говорит Иван, есть свои достижения: сын преуспевает в математике, дочь — в биологии, химии и обществоведении, оба участвуют в олимпиадах. Андрей увлекается еще и теннисом — «играть на столе» научил отец. Младшей, Любе, недавно исполнилось 7 лет, она первоклашка.

На жизнь Иван смотрит просто и знает: детям нужны образование и нормальное воспитание.

— Чтобы в доме была здоровая атмосфера, семье надо уделять время. Работа, карьера, быт — это все понятно. Но когда я открывал дверь в квартиру, за ней же оставлял и работу. С этой минуты я дома и я — отец. Мы общаемся, обсуждаем учебу, разные ситуации. С детьми надо сблизиться, чтобы было понимание. Если не стать им другом, они будут жить методом проб и ошибок, не учитывая мудрого совета родителей. Понятно, что мир открыт, общество разное, не всегда все идет так, как хочется, но выбору должны научить дома, — считает Иван.

Вопреки стереотипам, в большой семье, утверждает собеседник, все решается проще.

— Ребята вместе играют, развиваются, помогают друг другу. И любят друг друга. Это видно, — говорит многодетный отец. — А если в семье один ребенок, то в будущем, по сути, он останется сиротой, без сестер, братьев…

Некоторые говорят, что дети — это сложно. Я считаю, так люди пытаются оправдать свои страхи, незрелость, нежелание брать на себя ответственность.

«Минимум 10 мешков за зиму съедаем»

Утро Ивана начинается в 7:00. Сначала провожает ребят в школу, а потом принимается за готовку. Кастрюли у них 6-литровые! Справляться с бытом помогают дочки.

— Мы особо не мудрили, договорились наводить порядок по графику. Он расписан на семь дней на семь дочерей. То есть каждая дежурит по кухне раз в неделю. В помощь купил посудомоечную машину. Само собой, в уборке дома и я участвую. Нагрузки у детей хватает — одни на работе, другие на учебе. Вообще считаю, что быт не только женская обязанность. Да и в наше время смешно жаловаться — стирает машина, посуду моет машина. В магазине даже очищенную картошку продают, — с улыбкой говорит Иван и берет паузу в разговоре. Вместе с маленькой Любашей поют под гитару что-то о жизни и добре.

После смерти жены Иван оставил завод, занялся детьми и бытом. На МАЗе он проработал 24 года модельщиком по деревянным моделям, даже наставником у новичков был.

— Мужики меня уважали, знали, что я порядочный. Дадут на заводе мешок подарков детям, а они мне — давай хоть до метро донесем. Когда ты сам с добром, люди к тебе так же, — считает он.

Уже нет в живых родителей Ольги и Ивана. Из близких родственников только баба Валя — вторая жена его отца. Живет она в Мядельском районе. Туда Пуховичи наведываются частенько, помогают Валентине по хозяйству.

— Мы всей командой копаем ее сотки всего час. В этом году шесть мешков картошки нам отдала, — рассказывает Иван. — Вообще мы бульбаши. Минимум 10 мешков за зиму съедаем. Все у нас любят драники, пельмени и котлеты. За раз готовим пять пачек пельменей, а на котлеты уходит два кило фарша, — уточняет собеседник.

«У меня периодически спрашивают, мол, где денег взять столько, чтобы поднять 12 детей»

Под Минском у семьи есть еще и дача. В этом году выросли такие перцы и помидоры — хоть на рынок неси. А вот яблок нет. Иван не стал мелочиться и купил у фермера сразу 120 килограммов. Зато повезло с грушами — собрал несколько ящиков плодов. В последние годы деревья болели, как говорит Иван, «посекла ржавчина». Но хозяин не сдался и вылечил сад.

По поводу труда позиция Ивана четкая — сначала дела, потом отдых. В процессе задействованы все. На даче папа выделяет участок для прополки каждому.

— Ну, а как они поймут, что такое работать, если дома не научить, не показать, лопату в руки не дать? — задает риторический вопрос Иван. — У меня периодически спрашивают, мол, где денег взять столько, чтобы поднять 12 детей. На это ответ один: можно кальмаров есть, а можно кусок мяса купить и перекрутить на фарш, налепить котлет. Разницу чувствуете? Много не у того, у кого есть, а кто тратить умеет.

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