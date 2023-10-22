Скрепы на продажу Павел Сюткин, «Радио Свобода»

22.10.2023, 15:25

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Не смогли «повторить» не только взятие Берлина, но даже стабильные ценники на хлеб.

Средневековые скрепы в современной России есть, оказывается, не только в культуре или моде. В магазинах и ресторанах они расцветают ничуть не хуже, чем на экране или сцене.

Впрочем, отсутствие хоть какой-то внятной идеологии у нынешней власти здесь еще больше бросается в глаза. Надерганные из разных эпох принципы и слова должны показать якобы высоко духовный стиль питания народа. И непременную заботу партии и правительства о простом человеке.

У сегодняшнего путинского гастропатриота есть свои маркеры. Если шеф-повар хвалит репу, носит косоворотку и бороду лопатой, значит, он болеет душой за вековую историю и сохраняет отеческие традиции. Тот же, кто появится на ресторанной кухне в татуировках или, не приведи господи, в каких-нибудь красных штанах, – непременно окажется либеральным космополитом, который только и думает, как разрушить великую русскую кулинарию.

Комично и грустно выглядит постепенное превращение гастрономии в арену борьбы с врагами народа. Комично потому, что ни один российский мишленовский шеф не унизился до всей этой поповско-домостроевской компании. Конечно, и против войны почти никто из них не высказался. Но все же разница есть – где страх, а где обычная брезгливость.

Между тем сегодня вопрос стоит даже не столько во внешнем виде или образе мыслей ресторатора. С самими «скрепными» продуктами становится как-то неясно. Вот, к примеру, ржаной хлеб. Уж, казалось бы, самый что ни на есть символ российской жизни. Неслучайно в советские времена он ставился как пример здоровья и мудрости народной. Правда отчего-то эта «мудрость» в виде кислой капусты, хлеба, пшена и селедки очень уж совпадала с поредевшим ассортиментом советских магазинов. Но уж хоть самый простой ржаной хлеб за столом наших соотечественников никогда не переводился.

Сегодня же складывается удивительная ситуация: рожь в стране не растет. Вернее, ее невыгодно выращивать. В конце советского периода ее собиралось в стране 16 млн тонн, сегодняшний же урожай – 2 млн тонн. Причина очевидна: производство зерна в России ориентировано главным образом на экспорт. При этом в основном выращиваются самые низкие сорта – пшеница 3-го и 4-го класса составляет 86% (за ними – только кормовой фураж). И если при СССР еще поддерживался баланс, на полях были рожь, овес, ячмень, пшеница, то сегодня главный приоритет – вывоз зерна. Так что рожь банально не посадили в этом году в нужном количестве.

Следствием стало то, что ржаной хлеб, и особенно качественные его сорта (такие как бородинский), попали в зону риска. Как предупредил недавно глава Союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко, «мы сталкиваемся с ситуацией, когда либо ржаного хлеба у нас не будет в достаточных количествах, либо он станет псевдореликтом. Бородинский будет стоить дороже высококачественных сортов пшеничного хлеба просто за счет стоимости сырья».

То, чем гордилась советская власть – стабильная цена на хлеб, попросту отброшено за ненадобностью. И все это под нескончаемые разговоры о величии наследия СССР, продолжении традиций, «можем повторить» и т. п. Как оказалось, повторить не смогли не только взятие Берлина и Киева, но даже стабильные ценники на хлеб.

Или другой символ русской исторической кухни: семга и красная рыба. Уж сколько нам рассказывали про великолепный мурманский лосось, про не имеющую аналогов православную семгу, которая не чета всяким европейским рыбам, – тома можно было написать. «Русская семга прищучит норвежскую», – с гордостью писали российские СМИ еще несколько лет назад.

И вот в сентябре цена лосося внезапно взлетает на 25%. Неужели рыбакам начали платить зарплату в резко подорожавшей валюте? Нет, ответ другой. «Сегодня в России большая зависимость от импортной рыбы. Той, что мы раньше называли норвежской семгой, потом фарерским, а сейчас чилийским лососем, – говорит омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов. – Вся рыба, которую мы можем правильно, штучно заморозить, к сожалению, уходит в Японию и Китай. То, что остается в России, это 40-килограммовые брикеты, из которых можно только сделать уху или салат «Мимоза». То есть перемороженная, высушенная рыбная масса, которая лишь в отвар или под майонез и годится.

Казалось бы, не связанные друг с другом события объединяет одно: вся болтовня о скрепах и высоких принципах разбивается перед перспективой получить лишние доллары в собственный карман или в пустеющий военный бюджет. И если приглядеться, это не так уж и плохо. Понятно, что о народе путинская власть думает в последнюю очередь. Сегодня ее забота о простом человеке сводится только к одному: забрать его в армию.

Но радует другое. Все свои выдуманные скрепы она готова продать за копейку. Думаю, когда станет вопрос о судьбе самого путинского режима, его соратники тоже не будут долго торговаться.

Павел Сюткин, «Радио Свобода»

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