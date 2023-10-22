Большая белая акула «нарисовала» свой автопортрет гигантских размеров

Большая белая акула «нарисовала» свой автопортрет гигантских размеров1
- 22.10.2023, 15:30
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Ученые поделились необычными результатами исследования.
Большая белая акула по имени Бретон за несколько лет путешествий «нарисовала» свой автопортрет с помощью GPS-трекера. Его надели исследователи, чтобы отслеживать перемещение рыбы, сообщает Independent.
«Голова» акулы представляет собой массу точек у побережья Флориды, а «спинной плавник» отчетливо виден вокруг Вашингтона и Нью-Йорка. «Хвост» — это длинный путь, ведущий в Атлантику.
Акулу весом 652 килограмма впервые заметили в 2020 году у побережья Новой Шотландии и назвали в честь острова Кейп-Бретон. Сейчас большие белые акулы считаются уязвимым видом.