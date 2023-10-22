Большая белая акула «нарисовала» свой автопортрет гигантских размеров 1 22.10.2023, 15:30

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Фото: wikipedia

Ученые поделились необычными результатами исследования.

Большая белая акула по имени Бретон за несколько лет путешествий «нарисовала» свой автопортрет с помощью GPS-трекера. Его надели исследователи, чтобы отслеживать перемещение рыбы, сообщает Independent.

«Голова» акулы представляет собой массу точек у побережья Флориды, а «спинной плавник» отчетливо виден вокруг Вашингтона и Нью-Йорка. «Хвост» — это длинный путь, ведущий в Атлантику.

Акулу весом 652 килограмма впервые заметили в 2020 году у побережья Новой Шотландии и назвали в честь острова Кейп-Бретон. Сейчас большие белые акулы считаются уязвимым видом.

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