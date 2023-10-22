Пара в Минске похитила товары на тысячи рублей из пункта выдачи известного маркетплейса 1 22.10.2023, 15:58

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Что-то оставляли себе, а что-то продавали.

На рассмотрение в суд направлено уголовное дело в отношении 21-летней девушки и 28-летнего парня из Минска. Пара похищала товары у крупного известного маркетплейса, рассказали в прокуратуре Центрального района агентству «Минск-Новости». Среди похищенного настольные игры, робот-пылесос и секс-игрушка.

Девушка работала специалистом по работе с клиентами в пункте выдачи заказов известного маркетплейса. Парень тоже ранее был сотрудником данной компании. Они сговорились и в апреле-мае этого года присвоили 116 наименований товаров. Среди них одежда, обувь, модули оперативной памяти, настольные игры, парфюм, полотенца, робот-пылесос, сабвуфер, секс-игрушка, рюкзак, одеяло, обои, поводок для собак, чехлы для телефонов, косметика.

Парень заказывал товары от имени вымышленных лиц. Он использовал удаленный доступ к аккаунтам специалистов по работе с клиентами и вносил заведомо ложные сведения о возврате покупок.

Похищенным распоряжались как хотели — что-то оставляли себе, а что-то продавали.

Когда факты хищений вскрылись, руководитель компании обратился в милицию. Общая сумма причиненного ими ущерба составила без малого 8160 рублей, который они частично возместили.

«Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 211 УК Республики Беларусь („Присвоение либо растрата“). Оба фигуранта полностью признали вину, в содеянном раскаялись, объяснив свои противоправные действия тем, что находились в трудном материальном положении», — рассказал заместитель прокурора Центрального района Андрей Никольский.

Пара находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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