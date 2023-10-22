Как в мае: на Беларусь идет тепло и сильные дожди 2 22.10.2023, 16:14

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Cмещается циклон с Австрии.

Сильные дожди пройдут по северо-западу Беларуси днём в воскресенье, 22 октября. Будет облачно, ночью в северных районах может пройти мокрый снег.

При этом холодов ждать пока не приходится. На Беларусь с Австрии смещаются фронты от циклона, которые несут с собой теплую воздушную массу.

Температура воздуха минимальная ночью от +3°С по северо-востоку до +12°С по юго-западу. А днём столбик термометра поднимется до +8..+14°С, на юге Беларуси ещё теплее — до +15..+20°С.

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