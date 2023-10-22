В Гродно на автовокзале белорусский язык заменили на русский 22.10.2023, 17:18

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«Два государственных языка» превратились в один.

На автовокзале в Гродно объявления теперь звучат на русском языке вместо белорусского, пишет «Радыё Рацыя».

По информации издания, в администрации автовокзала на вопрос местного жителя ответили, что раньше объявления делал человек, а теперь для этого используют новую «компьютерную программу» из Минска. И добавили, что в Беларуси «два государственных языка».

Один из жителей города написал администрации жалобу по данному факту, сообщает издание.

Ранее с улиц Гродно убрали указатели с надписями на белорусской латинице и демонтировали памятный знак участникам восстания 1863 года, который был установлен на железнодорожном вокзале. Его заменили на мемориальную доску в честь советских подпольщиков.

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