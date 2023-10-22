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«Путин не вечен»: история о «сломавшихся» российских пропагандистах получила свое продолжение

  • 22.10.2023, 17:31
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«Путин не вечен»: история о «сломавшихся» российских пропагандистах получила свое продолжение

Очередное скандальное заявление.

История о «сломавшихся» российских пропагандистах получила свое продолжение. Бывший эксперт прокремлевского канала «Соловьев Live» Евгений Сатановский, который ранее назвал пресс-секретаря МИД РФ Марию Захарову «сильно выпивающей шм*рой», сделал очередное скандальное заявление.

В этот раз он высказался об экс-президенте РФ, заместителе секретаря совбеза Дмитрие Медведеве. Также пропагандист оценил окружение кремлевского диктатора Владимира Путина.

Он спрогнозировал, когда может произойти распад России. По мнению Сатановского, так званый «час х» настанет в 30-е годы текущего столетия.

Он подчеркнул, что «Путин не вечен» и он стареет.

«Как всегда сильные лидеры берут за себя слабеньких», — заявил пропагандист.

Сатановский также высказался о возможном преемнике Путина. 

«Из этих кадров он какое-нибудь мелкое, слабенькое дер*мо на свое место поставит», — подчеркнул он, и привел в пример кандидатуру Медведева.

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