«Путин не вечен»: история о «сломавшихся» российских пропагандистах получила свое продолжение
- 22.10.2023, 17:31
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Очередное скандальное заявление.
История о «сломавшихся» российских пропагандистах получила свое продолжение. Бывший эксперт прокремлевского канала «Соловьев Live» Евгений Сатановский, который ранее назвал пресс-секретаря МИД РФ Марию Захарову «сильно выпивающей шм*рой», сделал очередное скандальное заявление.
В этот раз он высказался об экс-президенте РФ, заместителе секретаря совбеза Дмитрие Медведеве. Также пропагандист оценил окружение кремлевского диктатора Владимира Путина.
Он спрогнозировал, когда может произойти распад России. По мнению Сатановского, так званый «час х» настанет в 30-е годы текущего столетия.
Он подчеркнул, что «Путин не вечен» и он стареет.
«Как всегда сильные лидеры берут за себя слабеньких», — заявил пропагандист.
Сатановский также высказался о возможном преемнике Путина.
«Из этих кадров он какое-нибудь мелкое, слабенькое дер*мо на свое место поставит», — подчеркнул он, и привел в пример кандидатуру Медведева.