«Путин не вечен»: история о «сломавшихся» российских пропагандистах получила свое продолжение 22.10.2023, 17:31

4,656

Очередное скандальное заявление.

История о «сломавшихся» российских пропагандистах получила свое продолжение. Бывший эксперт прокремлевского канала «Соловьев Live» Евгений Сатановский, который ранее назвал пресс-секретаря МИД РФ Марию Захарову «сильно выпивающей шм*рой», сделал очередное скандальное заявление.

В этот раз он высказался об экс-президенте РФ, заместителе секретаря совбеза Дмитрие Медведеве. Также пропагандист оценил окружение кремлевского диктатора Владимира Путина.

Он спрогнозировал, когда может произойти распад России. По мнению Сатановского, так званый «час х» настанет в 30-е годы текущего столетия.

Он подчеркнул, что «Путин не вечен» и он стареет.

«Как всегда сильные лидеры берут за себя слабеньких», — заявил пропагандист.

Сатановский также высказался о возможном преемнике Путина.

«Из этих кадров он какое-нибудь мелкое, слабенькое дер*мо на свое место поставит», — подчеркнул он, и привел в пример кандидатуру Медведева.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».