Белорусский тренер сделал «Ордабасы» чемпионом Казахстана по футболу 22.10.2023, 18:32

1,708

Александр Седнев. Фото: ФК «Ордабасы»

Это его первые золотые медали в качестве тренера.

В матче 25-го тура «Ордабасы» (Шымкент) сегодня выиграл у «Шахтера» из Караганды со счетом 3:1 и за тур до финиша стал чемпионом Казахстана по футболу.

У «Ордабасы» за тур до финиша 58 очков (18 побед, 4 ничьи и 3 поражения), он на шесть очков опережает «Астану». Разница мячей 48-20. Клуб из Шымкента больше всех забил мячей в нынешнем чемпионате Казахстана и меньше остальных пропустил.

Клуб с 2021 года тренирует белорусский специалист Александр Седнев.

В 2021-м и 2022-м годах шымкентская команда финишировала пятой в турнирной таблице. В 2017 и 2019 она была бронзовым призером.

За «Ордабасы» выступает белорусский форвард Всеволод Садовский. За два года он провел за клуб 39 матчей и забил восемь мячей.

Играет за команду из Шымкента также узбекский форвард Бобур Абдихоликов, который в 2021-2022 годах выступал в первенстве Беларуси за «Энергетик-БГУ», а в прошлом году даже стал лучшим бомбардиром чемпионата с 27 мячами.

Вообще в казахстанской премьер-лиге выступает наибольшее количество белорусов-легионеров: 20 футболистов. В российской премьер-лиге белорусов ровно в два раза меньше: 10.

50-летний Александр Седнев тренировал в свое время могилевский «Савит», бобруйскую «Белшину», минское «Динамо», могилевский «Днепр». Также тренировал и казахстанский «Актобе», но большого успеха не добился. Это вообще его первые золотые медали в качестве тренера.

В 2020 году Алексей Шпилевский привел алматинский «Кайрат» к золотым медалям чемпионата Казахстана.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».