«Скабеева завтра будет восхвалять Украину» 6 22.10.2023, 19:19

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Дмитрий Гордон

Но есть одно условие.

Украинский журналист Дмитрий Гордон высказал свое мнение по поводу одного из немногочисленных союзников России: «Что такое Северная Корея? Кто ею руководил? Ею руководил человек, которого поставил Сталин — это Ким Ир Сен. Это же плоть от плоти русский человек, фактически, воспитан в Советском Союзе, наш парень. Он его поставил. Тот поставил своего сына, и теперь правит внук».

Интервью Дмитрия Гордона для Василия Голованова можно посмотреть на канале YouTube, пишет «Диалог.UA».

Популярный журналист отпустил шутку по поводу известной российской пропагандистки Скабеевой в контексте своего рассказа о КНДР: «Приехала туда Скабеева, ходит и восхваляет. Той все равно, что восхвалять. Той сколько заплатят, так и будет восхвалять. Завтра она будет восхвалять Украину, если ей заплатить. Это же беспринципные, циничные тв*ри просто».

Между тем, Дмитрий Гордон объяснил, что у адекватных россиян есть только один выход — бежать из РФ. Затем он привел аргументы в пользу своего высказывания, подчеркнув, что Россия вырождается, и ждать лучших времен там не стоит, потому что их уже никогда не будет. Спастись можно, только покинув пределы «проклятой» страны.

По поводу того, почему граждане РФ, недовольные путинским режимом, не выходят на митинги, журналист объяснил, что они не могут себе этого позволить, поскольку им угрожает тюремное заключение. Это значит, что ждать массовых волнений в России точно не стоит.

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