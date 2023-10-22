Liberté и Égalité Дмитрий Чернышев

22.10.2023, 20:17

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Дмитрий Чернышев

Почему вы не за Израиль?

Очень я не люблю оскорбительное слово «левачье». Мне кажется, что мир устроен гораздо сложнее и люди не делятся на левых и правых. Не случайно в великом лозунге французской революции есть и Liberté и Égalité. Я согласен с мыслью Кейнси, что невозможно одновременно максимизировать свободу, справедливость и эффективность. Именно этим, как мне кажется, и объясняется постоянное преобладание то левых, то правых сил в развитых странах.

Поэтому я обращаюсь не к «левакам», а к тем людям, которые выходят сегодня на митинги с требованием свободы для Палестины. Мне кажется, что я понимаю ваши чувства. Но я хочу, чтобы вы на минуту перестали скандировать свои лозунги и подумали.

Я понимаю, что вы всегда за слабых. Вам кажется, что это правильно — вас так учили в детстве, что надо помогать слабым. Вы видите, что Израиль сильнее, чем Газа, а значит, с вашей точки зрения, Израиль не прав по умолчанию. Но давайте перевернем бинокль, которым вы так пристально смотрите на сектор Газы другой стороной. И вы увидите, что против крошечного Израиля с населением 9,3 миллиона человек выступает огромный мусульманский мир с населением в 1,8 миллиарда человек. Это 1 против 200.

Так почему вы не за Израиль? Вы же всегда за слабых.

Я понимаю, что вы всегда за справедливость. Вам кажется, что это правильно — вас так учили в детстве, что надо поддерживать бедных. Но Израиль был создан даже не бедными евреями, а нищими. Их дома сжигали, а их имущество отнимали. Они бежали от погромов и от нацизма. Они приехали в пустыню с малярийными болотами и превратили ее в цветущий сад. Они не сидели на пособиях. Вы говорите про несчастных палестинских беженцев, но забываете, что выросло уже три поколения палестинцев, сидящих на велфере ООН и десятков гуманитарных организаций. Вы забываете и про то, что из арабских стран бежали более 850 000 евреев. Сколько из них получает пособие беженца? Ноль.

Так почему вы не за Израиль? Вы же всегда за справедливость.

Я понимаю, что вы всегда за демократию. Вы знаете, что демократия — это хорошо. И я полностью с вами в этом согласен. Но почему вы не видите, что Израиль, находясь во враждебном окружении, смог построить настоящее демократическое государство. С парламентом, с арабскими партиями. Без военной диктатуры — не время сейчас для демократии, сынок, Родина в опасности. А много ли мусульманских стран, купающихся в нефтяных деньгах, смогли построить у себя настоящую демократию? Без смертной казни, с правами для женщин, со свободой совести, с отсутствием цензуры, с соблюдением прав человека. Назовите хоть одно.

Так почему вы не за Израиль? Вы же всегда за демократию.

Я понимаю, что вы всегда за мир. Вам кажется, что мир — это прекрасно. И я полностью с вами в этом согласен. А вы знаете, сколько дней дали проожить Израилю в мире? Меньше суток. 14 мая 1948 года было объявлено о создании государства Израиль, а 15 мая армии пяти арабских государств начали войну. Для окончательного решения еврейского вопроса. И с тех пор военное положение в Израиле не отменялось НИ НА ОДИН ДЕНЬ. Попробуйте себе представить, каково это — столько десятилетий быть вынужденными жить в состоянии войны.

Так почему вы не за Израиль? Вы же всегда за мир.

И еще немного про мир. Давайте представим на секунду, что завтра Израиля не станет. Вы правда думаете, что на этой земле настанет вечный мир? Серьезно? Это Израиль виновен в том, что сунниты режут шиитов? Это Израиль потребовал от Саддама захватить Кувейт? Это Израиль организовал войну Ирана с Ираком? Война курдов с турками — дело рук Израиля? А война в Йемене? Да завтра Саудовская Аравия начнет войну с Ираном. Может вы забыли про исламский терроризм? Про побивание камнями? Про изнасилования пленных? Про взрывы самолетов? Про отрезание голов заложникам? Про уничтожение памятников культуры? Про расстрелы школьных автобусов? Про пояса шахидов? Это же все дело рук мусульманских террористов.

Так почему вы не за Израиль?

Дмитрий Чернышев, Telegram

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