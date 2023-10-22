МакКоннелл: ВСУ уничтожают армию одного из главных противников США 22.10.2023, 21:11

1,614

Митч МакКоннелл

Лидер республиканцев выступил в Сенате.

Помощь Украине полностью соответствует интересам американцев, поскольку ВСУ уничтожают армию одного из главных противников США. Об этом сказал на CBS в интервью программе Face the Nation лидер республиканцев в Сенате Митч МакКоннелл.

МакКоннелл решительно поддержал президента США Джо Байдена в запросе на выделение помощи Израилю и Украине в размере $106 млрд и сказал, что он и президент, в сущности, находятся в этом вопросе «на одной позиции».

Сенатор также раскритиковал своих однопартийцев, которые в письме к нему предложили разделить помощь Израилю (за которую они выступают) и Украине (которую они не поддерживают).

МакКоннелл подчеркнул, что значительная часть финансирования на помощь Украине тратится в самих США, и что ею финансируется замена вооружений, переданных Украине, на более современные.

«В Украине не воюют американские военные. Мы восстанавливаем нашу промышленную базу. Украинцы уничтожают армию одного из наших крупнейших соперников. Мне трудно найти в этом что-то неправильное. Я думаю, это замечательно, что они защищаются», – сказал сенатор.

20 октября 2023 года президент США призвал Конгресс не прекращать поставки оружия Украине. Белый дом направил в Конгресс запрос на $106 млрд экстренного финансирования для помощи Украине, Израилю и на укрепление безопасности границ США.

Сегодня посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала, куда пойдут средства из пакета в $61,4 млрд, который Конгресс может одобрить для помощи Киеву.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».