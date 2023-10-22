«Лукашенко могут вытолкать на следующей остановке» 1 22.10.2023, 21:28

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Общими усилиями пассажиров.

На минувшей неделе Wall Street Journal опубликовал видеоматериал со сделанными со спутника съемками объекта вблизи города Осиповичи Могилевской области Беларуси. Анализ этих фото, а также публикаций в белорусских СМИ позволяет предположить, что Россия уже могла завезти туда свои ядерные боеголовки.

Журналисты WSJ начали вести спутниковое наблюдение за одной из площадок в Осиповичском районе весной 2023 года, пишет «Голос Америки». Сопоставление свежих съемок и тех, что были сделаны год назад, выявило ряд различий, которые позволяют предположить - эта территория может быть использована для хранения ядерных боеголовок.

Так, год назад площадка была засажена лесом. А весной этого года на спутниковых снимках на месте лесного массива появились два дополнительных ряда ограждений, причем эксперты обратили внимание на то, что ограждение аналогичной конструкции окружает хранилище ядерных боеголовок в Калининграде.

«Фактически весь белорусский суверенитет уже передан в Москву»

Независимый белорусский журналист Михал Янчук, говоря о тактике Александра Лукашенко и Владимира Путина, прибегает к образному сравнению:

«Даже если бы они не собирались размещать тактическое ядерное оружие в Беларуси, они бы все равно сказали, что будут это делать, потому что основная проблема “трамвайного хулигана” в том, что, когда его перестают бояться, его могут общими усилиями пассажиров вытолкать на следующей остановке.

У Лукашенко большие проблемы с поддержанием авторитета "трамвайного хулигана" - его даже не позвали недавно в Пекин на форум "Один пояс - один путь", поставив белорусскую пропаганду в очень неудобное положение, потому что Путин там был, а Лукашенко не позвали. И поэтому Лукашенко пытается всеми путями доказать, что он - “серьезный игрок” и что у него есть ядерное оружие, которое где-то хранится», - поделился своими соображениями Михал Янчук с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки».

Исходя из этого, эксперт вполне допускает наличие на территории Беларуси хранилища с российским ТЯО, отмечая при этом, что это оружие не находится под контролем главы минского режима.

Процесс сдачи Александром Лукашенко суверенитета Беларуси «старшему брату» в лице РФ, по мнению Янчука, был запрограммирован самим его приходом к власти. «Это было так всегда с тех пор, как Лукашенко в 1996 году стал президентом, проведя незаконный референдум и фальсифицировав его результаты. С 1994 по 1996 он находился у власти совершенно легитимно, а все что было потом, проходило под девизом "я тут еще немножко побуду, а вот вам (Москве) еще кусочек белорусского суверенитета". И этот процесс сейчас подходит к логическому завершению, потому что фактически весь белорусский суверенитет, да и де-юре тоже, уже передан в Москву. И сейчас здесь командуют русские, а не белорусы», - считает собеседник «Голоса Америки».

По его оценке, жителям Республики Беларусь это явно не нравится, а прием на свою территорию российского ТЯО и превращение страны в мишень для ответного удара со стороны НАТО вызвало негодование даже у сторонников Лукашенко. Но сам он на это не реагирует, поскольку не может больше ничего контролировать. «И чем дальше эта ситуация развивается, тем больше ему нужно показывать, какой он на самом деле “великий государственный деятель и защитник белорусского суверенитета”», - подытоживает Михал Янчук.

Новые угрозы не могут не беспокоить Литву

Бывший глава Литовских сил специальных операций, полковник запаса Саулюс Гузявичюс (Saulius Guzevičius) отмечает, что намерение Кремля дислоцировать российское ядерное оружие на территории Беларуси неоднократно обсуждалось и ранее.

«В статье WSJ мы пока видим только предположение, но не исключено, что в этом месте размещены ракеты – высказывания со стороны руководства Беларуси и России были вполне явные. И для Литвы очень важно обезопасить себя от такого неприятного соседства», - отметил литовский эксперт в комментарии для Русской службы «Голоса Америки».

По мнению Саулюса Гузявичюса, в первую очередь надо иметь современную противовоздушную оборону чтобы отражать атаки различного вида ракет. Необходимы и дроны – как боевые, так и разведывательные, а также системы для сбивания вражеских БПЛА и для обеспечения мобильной огневой поддержки войск.

«Противовоздушная оборона стоит на первом месте, поэтому давайте вспомним ситуацию в Украине и Грузии в 2008 году. Пока работала ПВО, им удавалось обороняться, а когда запас ракет иссяк, то Гори было занято. Подобная ситуация была с аэропортом в Гостомеле – только противовоздушная оборона позволила задержать высадку российских десантников. Российский спецназ занял аэропорт, и на подлете уже были многочисленные самолеты с десантом, но украинское ПВО сбило два самолета и остальные повернули назад», - напоминает полковник запаса литовских сил специальных операций.

Для Литвы весьма неприятно соседство со страной, на территории которой размещены ядерные боеголовки, поскольку это только усиливает напряжение, подчеркивает Саулюс Гузявичюс.

«Вначале здесь была группа ЧВК "Вагнер", сейчас этот вопрос уже практически снят, теперь новые угрозы, которые Литву совершенно не радуют. К тому же совершенно однозначно, что управление этим оружием (если оно действительно там есть или появится) будет в руках России. Об этом ранее говорилось, и с нашей стороны тоже было такое предположение, потому что очень опасно передавать управление ядерным оружием даже союзнику», - подчеркивает собеседник «Голоса Америки».

И в конце своего комментария повторяет, ссылаясь на авторов публикации в WSJ, что пока нет точной информации о том, что конкретно находится в белорусских лесах под Осиповичами.

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