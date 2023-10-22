«Нечто новое»: Блинкен высказался о будущем сектора Газа 3 22.10.2023, 21:51

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Новый механизм исключит в будущем нападения на Израиль.

Возращение к статусу-кво в секторе Газа, при котором боевики ХАМАСа снова смогут совершать атаки на израильскую территорию, невозможно. Необходимо выработать новый механизм, который исключит в будущем нападения на Израиль.

Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телеканала NBC, отвечая на вопрос журналистов, в чем заключается стратегия израильской стороны в отношении сектора Газа и кто будет осуществлять контроль и управление палестинским анклавом после завершения войны.

«Мы не можем вернуться к статус-кво, при котором ХАМАС будет в состоянии повторить то, что он сделал», - сказал глава американской дипломатии.

По словам руководителя Госдепа, необходимо отыскать «нечто новое».

При этом Блинкен добавил, что, по его мнению, Израиль не собирается устанавливать свой контроль над сектором Газа, он давно отказался от этой идеи.

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