Минчане поспорили, чей район круче
- 22.10.2023, 22:04
Началось с выпивки, закончилось «уголовкой».
Трое минчан выпивали во дворе дома. Двое из них начали спорить о том, какой район круче — Фрунзенский или Московский. Дело дошло до драки, а после и до уголовного дела, сообщили агентству «Минск-Новости» в прокуратуре Фрунзенского района.
Выпивали минчане на скамейке во дворе на улице Чайлытко, то есть во Фрунзенском районе. Когда спор разгорелся, 37-летний мужчина «нанес оппоненту не менее 27 ударов ногами и руками по голове, телу и конечностям, после чего ушел домой». Это сняла камера видеонаблюдения.
Избитому стало плохо. Оставшийся с ним свидетель конфликта вызвал скорую. Она увезла пострадавшего в больницу. Позже экспертиза установила, что ему были нанесены побои — «тяжкие телесные повреждения по признаку опасности для жизни».
На агрессивного спорщика завели дело по ч. 1 ст. 147 УК (Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения). Вину он признал полностью, в содеянном раскаялся. Мужчина работает грузчиком, ранее не судим. Санкция статьи предусматривает вплоть до восьми лет лишения свободы.