Российские военные сбили собственный вертолет 5 22.10.2023, 22:13

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Экипаж погиб.

Противовоздушная оборона российских оккупантов сбила собственный десантно-транспортный вертолет Ми-8МТВ-5, экипаж погиб. Об этом в своем телеграм-канале сообщил авиатор «Fighterbomber».

Подробностей он не указал. Однако жестко проехался по ПВО своих соотечественников, указав, что первые потери российской авиации на этой войне были на их счету и последние будут тоже.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины за период с 24 февраля 2022 года по 22 октября 2023-го оккупанты потеряли 320 вертолетов.

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