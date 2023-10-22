За мужчинами без бороды
- Алексей Лушников
- 22.10.2023, 22:24
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Терроризм сытым не бывает.
В Париже двое человек облили бензином входную дверь 80-летней еврейской пары, а затем подожгли ее.
Пожарные смогли предотвратить распространение пламени внутрь квартиры, пострадавших не было. Один из подозреваемых задержан.
«Жертвы являются единственными жителями здания, у которых на двери есть мезуза - небольшой свиток, традиционно прикрепляемый к дверям еврейских домов», - отмечает французское издание Le Parisien.
Можно, конечно, продолжать поддерживать на разных митингах по всему свету этих террористов. Всех видов. Можно. Но только надо знать - терроризм сытым не бывает. Уничтожив евреев, они придут за американцами, за славянами, за одноногими, за женщинами без платков, за мужчинами без бороды…
За всеми.
Алексей Лушников, Telegram