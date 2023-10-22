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За мужчинами без бороды

  • Алексей Лушников
  • 22.10.2023, 22:24
  • 2,592
За мужчинами без бороды
Алексей Лушников

Терроризм сытым не бывает.

В Париже двое человек облили бензином входную дверь 80-летней еврейской пары, а затем подожгли ее.

Пожарные смогли предотвратить распространение пламени внутрь квартиры, пострадавших не было. Один из подозреваемых задержан.

«Жертвы являются единственными жителями здания, у которых на двери есть мезуза - небольшой свиток, традиционно прикрепляемый к дверям еврейских домов», - отмечает французское издание Le Parisien.

Можно, конечно, продолжать поддерживать на разных митингах по всему свету этих террористов. Всех видов. Можно. Но только надо знать - терроризм сытым не бывает. Уничтожив евреев, они придут за американцами, за славянами, за одноногими, за женщинами без платков, за мужчинами без бороды…

За всеми.

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